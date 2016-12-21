Küçük çocuklardan duygulandıran hareket

Bornova Belediyesi’ne Bağlı Yakaköy Mahallesi’nde bulunan Yaka Şengül Mustafa Karaca İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencileri, örnek bir duyarlılık gösterdi. Bileklik örerek satan minikler kendi aralarında düzenledikleri kermesten de elde ettikleri gelirle manuel tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahibi birine verilmek üzere Bornova Belediyesi’ne teslim etti

Son 2.5 yılda 229 tekerlekli sandalye dağıtan Bornova Belediyesi'nin sosyal yardımları miniklere örnek oldu. Bornova Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu öğrencileri engellilere destek olmak için harekete geçti. 4. Sınıfta eğitim gören Yaren Bayduğ, Esma Nur Koncagül ve Berra Buğdaycı’nın fikri ile yola çıkan sınıf arkadaşları bileklik örüp satarak kermes düzenledi.



Öğretmenleri Gözde Seçme’nin desteğiyle para kazanan minikler manuel tekerlekli sandalye aldı. Sosyal sorumluluk örneği gösteren öğrenciler, sandalyeyi ihitiyaç sahibi birine verilmek üzere Bornova Belediyesi’ne teslim etti.



Bornova Belediyesi öncülük ediyor



Tüm yurttaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen Bornova Belediyesi engelliler için özel projeler üretiyor. İlçedeki tüm sokak ve çocuk oyun alanları engellilerin rahatça kullanacağı şekilde düzenlenirken engelli bireylerin sosyal hayatın içinde yer alabilmeleri için de birçok proje de hayata geçirildi. Belediye, yoksul ve dar gelirli engelli bireylerin, sokağa çıkarak sosyal hayata katılmaları amacıyla akülü tekerlekli sandalye ve manuel tekerlekli sandalye yardımı yapıyor. 2014 yılından bu yana 229 akülü ve manuel sandalye dağıtımı yapıldı.



