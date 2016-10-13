Küçük kıza TIR dorsesinde 1 yıl boyunca tecavüz!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğu S.B.'ye, bir yıl boyunca TIR dorsesinde tecavüz ettiği ileri sürülen üç çocuk babası 60 yaşındaki Y.T., 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde gözaltına alınıp, tutuklandı

Hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden iki ay önce tahliye olan anne S.B., iddiaya göre, eşiyle boşanmalarından sonra velayeti kendisine verilen üç çocuğundan 12 yaşındaki S.B.'nin durgun davranışlarından şüphenip, ısrarla ne olduğunu sordu. Anne S.B., kendisinin cezaevinde olduğu dönemde, halasının eski kocası Y.T.'nin, anneanneleri C.B.'nin yanında kalan kızlarından S.B.'ye TIR dorsesinde bir yıl boyunca çeşitli tarihlerde tecavüz ettiğini öğrenip, soluğu Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aldı.



Anne S.B., kendisinin de yanında büyüdüğü eski eniştesi Y.T.'den şikayetçi oldu. Anne S.B., Y.T.'nin kızı S.B.'ye farklı bakışlarını ve zaman zaman elle tacizde bulunduğunu kendisinin de gördüğünü anlattı. Küçük kız S.B. de, pedagog eşliğinde alınan ifadesinde Y.T.'nin kendisine pek çok kez tecavüz ettiğini, bu durumu başkalarına anlatmaması için ölümle tehdit ettiğini söyledi.



Şikayet üzerine polis, Tire merkezli bir TIR firmasında şoför olan üç kız çocuk babası Y.T.'yi, Dünya Kız Çocukları Günü olan dün (salı) gözaltına aldı. Y.T.'nin üzerinde yapılan aramada cinsel gücü arttırıcı 28 hap ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., tutuklandı.



"ABLASIYLA DA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİM"



Y.T.'nin, nöbetçi sulh ceza hakimliği'ndeki ifadesinde, "S.B. ile ilk olarak kendi isteğiyle ilişkiye girdim. Hatta o beni zorladı. O sırada alkollüydüm. Bu birkaç defa oldu. En son iki ay önce birlikte olduk. 17 yaşındaki ablası B.B. ile de kendi isteğiyle dört, beş defa ilişkiye girdim. B.B.'ye iki kez, S.B.'ye de bir kez hamilelik testi yaptırdım. Zaman zaman kendilerine para da veriyordum. Ama bunu benimle ilişkiye girdikleri için vermiyordum. Yaptıklarımdan pişmanım" dediği öğrenildi.



Anne S.B., adileyeden çıkartılırken Y.T.'ye saldırmak istedi, polisler engel oldu. Yaşananların ardından ailesi tarafından Manisa'daki bir yakınlarının yanına götürüldüğü öğrenilen küçük kız S.B., devlet korumasına alındı. B.B.'nin ise yakınlarına Y.T.'nin kendisiyle birlikte olmadığını, sadece bir kaçkez cinsel tacizde bulunduğunu söylediği öğrenildi.



Yaşadıklarının kolay atlatılacak şeyler olmadığını belirten anne S.B., "Çalıntı bir arabanın içinde yakalandığım için 14 ay cezaevinde kaldım. Ben cezaevindeyken yanında büyüdüğüm adam, kızıma defalarca tecavüz etmiş. Onun en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Taciz ettiği tek kişinin benim kızım olmadığını öğrendim. Ne istedi kızımdan" diye feryat etti. S.B., artık Torbalı'da kalmalarının mümkün olmadığını belirtip, başka bir şehre tanışıp, orada yeni bir hayata başlayacaklarını da söyledi.