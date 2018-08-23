Küçük ölçekli araziler, akıllı tarımı zorlaştırıyor

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli akıllı tarım olarak adlandırılan Tarım 4.0'ın, Türkiye'deki koşullarını değerlendirdi. Ege Bölgesi'nin eğitim seviyesi ile öncü olabileceğini vurgulayan Kestelli, 'Türk tarımının küçük ölçekli araziye sahip bölünmüş yapısı, Tarım 4.0'ı yaygınlaştırmak adına gerekli olan yatırım maliyetlerinin karşılanabilmesini imkânsızlaştırıyor. Arazi birleştirmeleri, kooperatifleşme teşvik edilmeli' dedi

Burcu Özkan- Türkiye ve İzmir tarımının son geldiği nokta ve İzmir'in tarımsal açıdan yeterlilikleri/eksikleri, olması gerekenleri üzerine İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ile görüştük. Teknolojik tarımı, Türkiye'nin arazi koşullarına uygunluğu açısından değerlendiren Kestelli, Ege Bölgesi'nde Tarım 4.0'ın işleyişini bizlerle paylaştı.

Ege Bölgesi'nin teknolojik tarıma geçişinde Türkiye arazi yapılanmasının önemli kısıtlamaları olduğuna değinen Kestelli, "Ege Bölgesi, Türkiye ortalamasının üzerinde eğitim seviyesi ve üretim kapasitesi ile Tarım 4.0 alanında öncü bölge potansiyeline sahip. Amacımız Ege'den başlayarak, teknoloji ve bilimin yardımıyla hem üretim miktarını hem kaliteyi yükseltmek. Fakat Türk tarımının küçük ölçekli araziye sahip bölünmüş yapısı, Tarım 4.0'ı yaygınlaştırmak adına gerekli olan yatırım maliyetlerinin karşılanabilmesini imkânsızlaştırıyor. Bu bölünmüş yapı değiştirilmeli. Arazi birleştirmeleri, kooperatifleşme teşvik edilmeli" dedi.

*Tarıma dayalı OSB'leri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tarım konusunda dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Hollanda, üretimde uzmanlaşmayı sağlayarak, çiftçi-üniversite-sanayi üçgenini doğru kurarak ve markalaşarak bugün 100 milyar dolarlık tarım ihracatı yapar düzeye geldi. Biz de uzmanlaşmayı, ihtisaslaşmayı öne çıkarmaya mecburuz. Bahar aylarında yapılan seçimler sonucunda yeni dönem için göreve gelen oda ve borsa başkanları olarak, ortak projeler için birlikte hareket etme iradesini benimsedik.

*İzmir'de kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için çok sayıda kamu ve sivil toplum kuruluşu ortaklık yaptı. Bu ortaklık ve çalışmalar hakkında ne söyleyebilirsiniz?

İzmir için "ortak akıl" ve "güç birliği" anlayışını ön plana koyduk. Attığımız bu adım, bakanlık ve yerel yönetimler düzeyinde de gayet olumlu karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'nin sektöre tüm yönleriyle hâkim olması ve bu konudaki desteğini beyan etmesiyle birlikte süreç hızlandı. İzmir'de jeotermal enerjiye dayalı bir Seracılık Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalarımız resmen başladı. Yer belirlemek için titiz bir araştırma yapılıyor. Paydaş tüm kurumlardan temsilcilerin katılımıyla bir müteşebbis heyet oluşturuldu. Bu konuda İzmir Ticaret Borsası (İTB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) olarak ortak hareket ediyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) de sürece tam destek veriyor. İTB olarak başta hayvancılık alanında olmak üzere tarıma dayalı yeni ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulması konusunda da analiz çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

*Tarımda 4.0 nedir?

Tarım 4.0'ın en basit tanımını tarımda teknolojinin özellikle de gelişen bilişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması şeklinde özetleyebilirim. Tarlaların sürücüsüz traktörlerle sürülmesinden hasadın benzer şekilde yapılmasına; gübre, su ihtiyacının drone'larla tespit edilip sulamanın otomatik olarak sağlanmasına; hastalıkların uydu fotoğraflarından belirlenmesine kadar pek çok yeniliği içeriyor Tarım 4.0.

*Türkiye'de işleyişi konusunda bizi bilgilendirir misiniz?

Kısa bir süre önce Borsamız ile Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğinde yürütülen "Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0" isimli proje ve bu kapsamda düzenlediğimiz çalıştay ile doğru yol haritasını çizmeyi amaçladık. Hata yapma lüksümüz yok. Kendimizden emin ve hızlı adımlarla ilerlemeye mecburuz.

*Ege Bölgesi, Tarım 4.0 için öncü olabilir mi?

Ege Bölgesi gerek kooperatifleşme anlamında sergilediği performans, gerek Türkiye ortalamasının üzerinde eğitim seviyesi ve üretim kapasitesi ile Tarım 4.0 alanında öncü bölge potansiyeline sahip. Tüm amacımız da bu rolü doğru üstlenmek ve Ege'den başlayarak, teknoloji ve bilimin yardımıyla hem üretim miktarını hem kaliteyi yükseltmek. Ama az önce de belirttiğim gibi daha yolun başındayız. Türk tarımının küçük ölçekli araziye sahip bölünmüş yapısı Tarım 4.0'ı yaygınlaştırmak adına gerekli olan yatırım maliyetlerinin karşılanabilmesini imkânsızlaştırıyor. Bu bölünmüş yapı değiştirilmeli. Arazi birleştirmeleri, kooperatifleşme teşvik edilmeli. Türkiye'de Tarım 4.0'ı yaygınlaştırmak devlet gücü olmadan mümkün değil. Devlet bu konuda ön alıp doğru bir planlama ve teşvik politikası izlemeli.

*İzmir tarımında ne gibi yenilikler yapılıyor?

İzmir tarımsal üretim ve ticaret açısından ülkemizin önemli merkezlerinden biri. Tarımdaki birçok yeniliğin başlangıcı olan öncü bir şehir. Bu sayede tarımsal arazi varlığında çok gerilerde olmasına rağmen tarımsal üretim değeri açısından Türkiye'nin ilk üç şehri arasında yer almayı başarıyoruz. Tarımsal üretim deseninin kısa dönemde değişmesi pek mümkün değil. Üreticinin alışkanlıkları, makine ve teçhizat yatırımları gibi faktörler çok belirleyici bu konuda.

*Yeni bir üretim alanı söz konusu olabilir mi?

İzmir'in son 10-20 yılına baktığımızda en net değişim hayvancılık konusunda yaşandı. Özellikle Küçük Menderes ovası süt hayvancılığının ülkemizdeki en önemli merkezi durumuna geldi. Dolayısıyla bu durum bitkisel üretimde yem bitkileri üretimine bir yönelmeyi beraberinde getirdi.



*Üretimi azalan tarım ürünleri var mı? Varsa bunlar neler ve üretimi niçin azalmış ya da durmuş olabilir?

Son 20 yıla göre bir değerlendirme yapıldığında pamuk ekim alanlarının yüzde 59, buğday ekim alanlarının yüzde 44, tütün ekim alanlarının ise yüzde 84 azaldığını görüyoruz. Üç üründeki ekim alanı azalışı 80 bin hektarın üzerinde. Ancak pamuk piyasalarında yaşanan gelişmeler ekim alanlarının 2017 yılında bir önceki yıla göre yeniden yüzde 20 civarında artmasını sağladı. Bu artışın 2018 yılında da devam ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca uzun dönemli değerlendirmede salçalık domates üretiminde ve kiraz, nar, şeftali, zeytin gibi meyve bahçelerinde de önemli artışların yaşandığını söylemek mümkün. Toplam tarım alanı içerisinde önemli bir alanı işgal etmese de süs bitkileri ve fidancılık üretimi de İzmir'in önemli tarımsal faaliyetleri arasında yer alıyor.

*İzmir, pamuk üretiminde nasıl bir noktada?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin son beş yıllık pamuk üretimi yıllık 819 bin tonluk bir ortalamaya sahip. Özellikle son birkaç yıldır Bakanlığımızca yürütülen politikalar, pamuk fiyatlarının seyri ve pamuğa rakip tarım ürünü piyasalarında yaşanan gelişmelerin etkisi ile beraber 2017/18 sezonunda pamuk üretimimiz 880 bin ton seviyelerine ulaştı.Bildiğiniz gibi pamuk ülkemizin kilit sektörlerinden olan, 28 milyar dolar değerindeki ihracat kapasitesiyle ülkemize en fazla net dövizi kazandıran tekstil sanayimizin ana hammaddesi. Bu nedenle üretimde artıştan bahsetsek dahi bu rakamlar tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu hammaddeyi sağlayamıyor. 2016/17 sezonunda toplam 1 milyar 534 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirdik ve bunun İthalatımızın yüzde 48'lik bölümünü ABD'den yaptık.

*Üretim yeterli geliyor mu?

Ülkemizin ekolojik koşulları ve üreticilerimizin bilgi seviyesi ülkemizde pamuk üretiminin kaliteli olarak gerçekleştirilmesine imkân veriyor. Özellikle Ege Bölgesi pamukları kalitesi ile bütün dünyada doğal bir marka haline gelmiştir. Bazı ürün kategorilerinde "Ege pamuğundan üretilmiş" ibareli ürünler görmek mümkündür. Ayrıca dünyadaki pamukların yaklaşık yüzde 85'i GDO'lu tohumlardan üretiliyor. Devletimizin GDO'lu tarımsal üretimin ülkemizde yapılmaması şeklinde çok olumlu bulduğumuz bir kararı var. Borsamız ve Ulusal Pamuk Konseyi tarafından 2011 yılında hayata geçirilen proje neticesinde pamuk balyalarından başlamak üzere pamuktan mamul tüm tekstil konfeksiyon ürünlerine "GDO İÇERMEZ" ibaresinin etiket olarak yazılmasına imkân sağlanmıştı. Şimdi bu projemizin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin pamuk ve pamuklu sektörlerdeki rekabeti açısından "GMO FREE TURKISH COTTON" projesine sanayicimiz destek vermelidir. Ticaret Bakanlığımızın ve TİM'in de desteği ile projenin dünyaya tanıtılarak ülkemiz pamuğunun ve pamuklu ürünlerimizin orta ve uzun dönemde uluslararası rekabette avantaj kazanacağını düşünüyoruz.

*Tütünün en iyi üretim yerinin eskiden İzmir olduğu söyleniyordu. Ege tütünü bir zamanlar meşhur iken şu anda durum nedir?

1990'lı yıllar boyunca ortalama 265 bin ton seviyelerinde olan tütün üretimimiz, ilerleyen yıllarda ne yazık ki tüm Türkiye'yle beraber İzmir özelinde de kan kaybına uğradı. 1995 yılında yüzde 5'lik pay ile Türkiye'nin en büyük altıncı tütün üreticisi konumunda olan İzmir, 2017 yılında da yüzde 3'lük pay ile yedinci sıraya geriledi. Asıl büyük sorun söz konusu iki tarih arasında toplam üretimimizde yüzde 61'lik düşüş yaşanması ve üretimimizin 80 bin ton seviyesine gerilemesidir.

1997 yılında 20 bin hektar olan İzmir'deki tütün ekim alanları, 2017 yılı itibariyle 3,3 bin hektara düşmüş durumda. Türkiye'de yetiştirilen şark tipi tütünün üretimi emek yoğun yönteme dayanmaktadır. Ülkemizdeki tütün yetiştirme ve iş gücü maliyetlerinin yüksekliği tütün üretiminin yıllar içerisinde iş gücü ve maliyetlerin dolar bazında daha ucuz olduğu Hindistan, Çin gibi ülkelere yönlenmesine neden oldu. Ancak bu ülkelerin, bizim sahip olduğumuz tütün yetiştirmeye uygun iklim koşulları ve üreticilerimizin bilgi seviyesinin yüksekliği ile mücadele edebilmesi mümkün değil. Bu alanda da kaliteli ürün alanındaki farkımızı ortaya koyarak sektörü yeniden büyütebiliriz.