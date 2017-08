Küçük otelciler de bayram tatilinin uzamasından memnun

TÜRKİYE Küçük Otelciler Derneği (TÜRKODER) Başkanı Mehmet Çelik, Kurban Bayramı tatilinin uzamasından küçük otelcilerin de mutlu olduğunu belirterek, uzun tatilin Türk turizmine ilaç gibi geleceğini kaydetti

Türkiye genelinde 250 küçük otelciyi bünyesinde barındıran Türkiye Küçük Otelciler Derneği'nin başkanlığını yürüten Mehmet Çelik, yazılı bir açıklama yaparak bayram tatilinin uzama kararını değerlendirdi. Çelik, "Gerek toplumsal gerginlik, gerekse ekonomik olanaksızlıkların getirdiği mutsuzluk nedeniyle herkesin bir müddet bulunduğu ortamdan uzaklaşması, kışa girmek üzereyken iyi gelecek. Öte yandan ciddi sorunlarla uğraşan Türk turizmcisi için ilaç gibi olacaktır" dedi. Küçük otellerin tercih edilme nedenlerini de açıklayan Çelik, açıklamasında "Bu işe kendini adamış birisi olarak, zaten bildiğim bir konuyu tekrar gözlemlemek için, bir günlüğüne, her şey dahil sistemle çalışan beş yıldızlı bir otelde 24 saat geçirdim. En son 12 yıl önce böyle bir otelde kalmıştım. Her şey dahil sistemiyle ilgili söylenenlerle nelerle karşılaşacağımı tahmin etmiştim. Yaşadıklarım, duyduklarımın kat be kat fazlası idi. Fabrikasyon, lezzetsiz yemekler, çocuk sesleri, yaşanan karmaşa tam bir kaos idi. Üzerine havlu atılmış şezlonglarda yer bulmak olanaksızdı. İçtiğim içkiler tam bir facia. Uzun kuyruklar, insanın iştahını kapatır cinstendi. Otelime dönerken küçük otellerin, ne kadar özveriyle, ne kadar özenle hizmet ettiğini bir kez daha anladım ve meslektaşlarım adına gurur duydum. Artık, gusto sahibi, huzur arayan, birebir ilgi görmek isteyen Türk misafirlerimizin neden bizleri tercih ettiğini bir kez daha anlamış oldum" ifadelerine yer verdi.



BAŞKAN DALGIÇ'TAN ÇEŞME'YE DAVET



Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasının hem tatilcileri, hem de turizmcileri memnun ettiğini vurgulayan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da, "10 günlük bayram tatilinde Çeşme'deki yoğunluk daha da artacaktır. Türk turizminin içinde bulunduğu durum, dünyadaki hareketlenmeler, dış turizmdeki azalma göz önüne alındığında, bayram tatilinin uzaması, turizmden geçimini sağlayan geniş bir kesime olumlu olarak yansıyacaktır. Huzur içinde, dolu dolu bir bayram tatili geçireceğimizi umuyorum. Bu çok güzel havalarda, Çeşme'nin pırıl pırıl denizlerinde deniz keyiflerini yaşarken, tarih kokan sokaklarındaki işletmelerde inanılmaz gurme lezzetlerini, eğlencenin en güzelini, en güzel coğrafyada dolu dolu yaşayabilecekler. Çeşme, her kesime hitap eden turizm beldesidir. Çeşme'nin pahalı olduğu ifadelerine kesinlikle katılmıyorum. Her keseye göre yerlerimiz mevcuttur" dedi.

