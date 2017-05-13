Küçük ressamlar Atatürk ve Cumhuriyet’i çizdi

Bornova Belediyesi’nin düzenlediği “Çocuk Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyet” konulu resim yarışması birbirinden güzel ve anlamlı resimler yapan çocukların duygularını tuvale aktarmasına aracı oldu. Atatürk Kitaplığı’ndaki törende dereceye girenlere ödüllerini Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila verdi

Bornova Belediyesi’nin bu yıl konusu “Çocuk Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyet” olarak belirlenen üçüncü çocuk resim yarışmasında birbirinden anlamlı eserler ortaya çıktı. Toplam 110 çocuğun katıldığı resim yarışmasında bu yıl ilk kez Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde aynı gün yapılan resimler değerlendirmeye alındı.



Yarışmaya katılan çocuklara pastel boya, kurşun kalem, silgi, kalemtraş ve resim kağıdı verildi. Çocuklara, yarışma sonunda resim kağıdını teslim aldıktan sonra kullandıkları tüm malzemeler ile resim dosyası ve kitap hediye edildi. Değerlendirme sonucu 6-10 yaş arası çocukların 93 resmi ile 11-15 yaş arası çocukların 17 resmi arasından toplam 60 eser ilk elemeden geçti. Birinci kategoride Nehir Çağlayan, Asmin Ada Topal ve Zeynep Ekici’ye, 11-15 yaş kategorisinde de Elif Tüfekçi, Deniz Açık ve Bensu Simay Demirağ’a başarı ödülü verildi. 54 resim de sergilemeye değer görüldü. Başarı ödülü ve sergileme alan resimler Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi ile Ata Anı Evi’nde de sergilendi.



Yarışmada başarı ödülü alan çocuklar bir ebeveynleriyle birlikte İstanbul Modern Sanatlar Müzesi gezisini gezecek. Yarışma jürisinde Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ekin Boztaş, Emekli Resim Öğretmeni ve Ressam Lale Temelkuran ile Bornova Belediyesi Kurum Temsilcisi Resim Eğitimi Uzmanı Aysun Bircan yeraldı.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Öğretmenlerimizin ve jüri üyelerimizin özverili çalışmasıyla bu yarışmamızı gerçekleştirdik. Önemli olan bir farkınrdalığı ortaya koymaktı. Çocuklarımız için, geleceğimiz için çalışıyoruz. Onların gözlerindeki tebessüm bizlerin en büyük mutluluğu. Çocuklarımıza inanıyoruz, geleceğimizden ümitliyiz” dedi.





