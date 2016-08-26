26 Ağustos 2016 Cuma
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    • Küçükbay, önce serbest bırakıldı sonra yeniden gözaltına alındı

    İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevkedilen 18 kişiden, aralarında kentin tanınmış işadamlarından Abdullah Kavuk'un da bulunduğu 11'i tutuklanırken, Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'ın da aralarında yer aldığı 7 kişi ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesi'ne yönelik bugün başlatılan soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı

    26 Ağustos 2016 Cuma 09:28
    Küçükbay, önce serbest bırakıldı sonra yeniden gözaltına alındı
    İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 20 gün önce, kentin tanınmış işadamlarından Orkide Yağları'nın sahibi, Küçükbay Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, Kavuklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavuk, oğlu Metehan Kavuk, İdil kozmetik firması sahibi Mehmet Timuroğlu, kuyumcu Kamil Karakaş'ın da aralarında bulunduğu işadamlarıyla, cemaatin Ege bölge imam yardımcısı ve okullar sorumlusu olduğu belirtilen Sebahattin Kasap ile Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Vahit Yazgan'ın da yer aldığı 18 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 18 kişi, dün adliyeye gönderildi.

    Adliye gönderilen işadamlarının, FETÖ'ye mali destek yöntemleri ile faaliyet alanlarına yönelik tespitler yapıldı. İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilen Demokrasi ve Şehitler Mitingi öncesinde birçok gazeteye tam sayfa ilanlarla demokrasiye destek veren, katıldığı mitingde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan işadamı Ahmet Küçükbay'ın ifadesinde, halen tutuklu bulunan Samanyolu Televizyonu Genel Müdürü Hidayet Karaca'nın İzmir'de bulunduğu sırada cemaate girdiğini anlattığı öğrenildi. İfadesinde 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'yle bağını kopardığını ileri süren Ahmet Küçükbay'ın, Bank Asya'ya yüklü miktarlarda para aktarımlarında bulunduğu da öne sürüldü. İşadamı Abdullah Kavuk'un ise FETÖ üyeliğini kabul etmediği, hiç aralarına girmediğini söylediği belirtildi. Ancak onun da yine para aktarımlarında ve cemaat faaliyetlerinde görev aldığının tespit edildiği ileri sürüldü.

    11 KİŞİ TUTUKLANDI

    Soruşturmayı yürüten savcı, adliyeye getirilen 18 kişinin tamamanının tutuklanmasını isteyip, sulh ceza hakimliğine sevketti. Burada gün boyunca ifadeleri alınan şüphelilerin işlemleri saat 02.00 sıralarında tamamlandı. Verilen kararla; işadamı Abdullah Kavuk, Halil Mezik, Rüstem Ergül, Durmuş Ali Şanal, Tamer Kömüröz, Ahmet Erdem Tekinay, Özcan Damoğlu, Mehmet Timuroğlu, Harun Kurt ve Sebahattin Kasap ile Vahit Yazgan tutuklandı. Diğer şüphelilerden işadamı Ahmet Küçükbay, Metehan Kavuk, Ruhi ünalan, Kamil Karakaş, Remziye Aras, Nurettin Bilgi ve Hami Çatalyürek ise yurtdışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

    Serbest bırakılan şüphelilerden Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, polis tarafından adliyede tekrar gözaltına alındı. Küçükbay'ın, İzmir'de darbe girişiminin ardından kapatılan üç vakıf üniversitesinden biri olan Gediz Üniversitesi'ne yönelik olarak bugün başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

    ARANANLAR VAR

    Soruşturma kapsamında Alfemo mobilyanın sahipleri Ramazan Davulcuoğlu, Durmuş Ali Davulcuoğlu, Mesut Davulcuoğlu, Şaban Davulcuoğlu, Abdullah Kavuk'un kardeşi Şahin Kavuk'un da aralarında bulunduğu 20 kişinin ise arandığı belirtildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Küçükbay, Izmir Fetö, Ahmet Küçükbay

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