Küçükpark’ta mutluluk veren oyunlar

Yenilenen haliyle günün 24 saati yaşayan bir etkinlik alanına dönüştürülen Bornova Küçük Park, bu kez de 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’ne özel olarak düzenlenen etkinliklere sahne oldu

Bornova Belediyesi’nin yenileme projesiyle bir etkinlik alanına dönüşen Küçük Park, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde renkli anlara sahne oldu. Bornova Belediyesi’nin Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği işbirliğiyle düzenleği “Ruhuma Sağlık” başlıklı etkinlik, büyük ilgi gördü.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen "Değişen Dünya’da Gençler ve Ruh Sağlığı" temasıyla gerçekleşen etkinlikte, çocuklar için Dışavurumsal Sanat Terapisi yapıldı. Katılımcılar, aynanın karşısına geçip kendine gülümseme, kırmızı halı yürüyüşü, ve kupa kaldırımı gibi Pozitif Psikoloji Etkinlikleri ile keyif dolu anlar geçirdi. Vatandaşlara bu özel gün için hazırlanan Psikolojik İlk Yardım Bilgilendirme Broşürü ile etkinlik hatırası magnet dağıtıldı.

Dans şovları ile renklendi

“Her gün yeni bir başlangıç, Yaşadığın her anın tadını çıkar, Güneşten önce parla” sloganları ile moral olan organizasyon kapsamında müzik dinletisi ile capoeira ve hip hop gösterileri gerçekleşti.