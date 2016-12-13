Kulağı kopan bebekle ilgili bir gelişme daha!

İzmir’de solunum yetmezliği nedeniyle özel hastanedeki tedavisinde kulağı kopan Timur bebekle ilgili ailesinden sonra Sağlık Müdürlüğü de suç duyurusunda bulundu

İzmir’in Menderes İlçesi’nde oturan çiftçi Kerem Sarıoğlu’nun birlikte yaşadığı İngiliz uyruklu turizmci Hannah Louise Jackson, geçen 7 Ekim’de Aydın’ın Kuşadası İlçesi’ndeki özel bir hastanede ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Solunum problemi nedeniyle İzmir’deki özel bir hastaneye sevk edilen ’Timur’ adı verilen bebeğin, iddiaya göre hastanede zarar gören kulağının bir bölümü evde koptu.



Bebeklerini günlerce kucaklarına alamayan çift, avukatları Didem Koparan aracılığıyla hastanenin ihmali olduğunu ileri sürüp savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Didem Koparan, bebeğin sevk edildiği özel hastanenin, anne başka hastanede yatmasına rağmen ’anne sütü sağımı’ adı altında 2 bin 454 lira fatura çıkardığını, bu haksız talebe karşı da dava açacaklarını söyledi. Aile, avukat Didem Koparan aracılığıyla özel hastane yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.



Baba Kerem Sarıoğlu, olayın meydana gelmesinin ardından hastane hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe verip şikayetçi oldu. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de olayın olduğu hastaneden bilgi ve belgeler istenip incelemeler başlatıldı. Sağlık Müdürlüğü bu inceleme sonunda özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.