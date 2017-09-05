Kullanılmayan kıyafetler, dar gelirli ailelere ulaşıyor

Bayraklı Belediyesi dar gelirli ailelerin kıyafet ihtiyaçlarını 3 farklı noktada hizmet veren sosyal marketler aracılığıyla karşılıyor. Bu kapsamda yılın ilk yarısında marketlerden 682 kişi yararlandı. Belediye yetkilileri sosyal marketlerden faydalananların sayısının oldukça fazla olduğunu, vatandaşlardan giymedikleri eşyaları sosyal marketlere bırakarak projeye destek olmaları çağrısında bulundu

Doğumdan ölüme kadar vatandaşların yanında olan Bayraklı Belediyesi, dar gelirli ailelerin kıyafet ihtiyaçlarını da sosyal marketler aracılığıyla karşılıyor. Vatandaşlar kullanmadıkları ya da küçük gelen kıyafetleri sosyal marketlere ya da mahallerdeki semt merkezlerine bırakarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünün gülmesini sağlıyor.





ÇAMAŞIRHANEDE YIKANIYOR



Bağışlanan eşyalar tek tek elden geçirilerek çamaşırhanede yıkanıyor, temizlendikten sonra ütülenerek sosyal marketin yolunu tutuyor. Eşyalar burada çalışanlar tarafından yazlık-kışlık, giyim türü ve cinsiyete göre ayrılıyor. Kıyafet eksiği bulunan vatandaşlar sosyal marketlere gelerek buradan istedikleri eşyayı alabiliyor. 2013 yılında hizmet vermeye başlayan sosyal marketlerden şimdiye kadar 3 bin 378 kişi yararlandı. Belediye yetkilileri sosyal marketlerden faydalananların sayısının oldukça fazla olduğunu, vatandaşlardan giymedikleri eşyaları sosyal marketlere bırakarak, projeye destek vermelerini istedi. Özellikle kış ayları öncesi kaban, ceket, kazak ve bot gibi kışlık giyim eşyalarının çok tercih edildiği belirtildi.





“KULLANMADIĞIN KIYAFETLE SEN DE BİR KİŞİYİ SEVİNDİR”



Sosyal marketler aracılığıyla dar gelirli ailelerin kıyafet eksiğini giderdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Belediye olarak vatandaşa yardımlarımızı kırmadan, dökmeden, oldukça hassas bir şekilde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yıpratmadan kullandığı kıyafetleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Böylelikle bir elin verdiğini diğer el görmüyor. ‘Kullanmadığın kıyafetinle sen de bir kişiyi sevindir’ diyoruz” diye konuştu.





