Kültürpark'ın ağaçları kitap oldu

İZMİR'deki Kültürpark'ın eşsiz bitki örtüsü, Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin işbirliğiyle bir kitapta toplandı. İki yıllık çalışma kapsamında 44 familyadan 86 cinse ait 117 türde endemik ve egzotik bitki, 10 bin kare fotoğrafla kayıt altına alındı. 'Kültürpark'ın Ağaç, Ağaççık ve Çalıları' adını taşıyan kitap, araştırmacılar için de önemli bir kaynak oluşturacak

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen 'İzmir Kültürpark Alanındaki Bitkisel Materyallerin Tanımlanması, Korunması, Sürdürülebilirlik Açısından Önerilerin Hazırlanması' konulu protokol kapsamında akademisyenler, öğrenciler ve diğer araştırmacılara yardımcı olacak kaynak bir kitap oluşturuldu. 'Kültürpark'ın Ağaç, Ağaççık ve Çalıları' adını taşıyan kitap, iki yıllık çalışma sonunda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından hazırlandı. 44 familyadan, 86 cinse ait, 117 türde endemik ve egzotik bitki akademik bir bakış açısıyla kayıt altına alındı. İki yıl süren saha çalışmalarının ilk aşamasında, Kültürpark sınırları içinde bulunan mevcut ağaçlar ile boyu 2 metrenin üzerinde çalı formundaki bitki türlerinin tespiti ve haritalanması çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmanın ikinci aşamasında ise tespit edilen türler, bir vejetasyon dönemi süresince gözlemlendi. Mevcut bitkilerin mevsimsel değişimleri yerinde incelendi. Bir yıl süresince arazi gözlem çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 10 bin kare bitki fotoğrafı çekilerek 'Kültürpark'ın Ağaç, Ağaççık ve Çalıları' adını taşıyan bitki tanıtım kitabı oluşturuldu.



ARAŞTIRMACILARA IŞIK TUTACAK



Prof. Dr. Tanay Birişçi, Dr. Hatice Sönmez Türel ve Peyzaj Yüksek Mimarı Merve Özeren Alkan'ın imzasını taşıyan çalışma ile parkın ziyaretçileri, akademisyenler, öğrenciler ve konuya ilgi duyan herkese, parktaki bitkilerin teşhisi, yetişme ortamları, gelişme olanakları ve çiçek açma zamanları gibi bilgilere erişim konusunda yardımcı olunması amaçlandı. Kültürpark'taki her bitki türünün Latince ve Türkçe adları ile anavatanı ve bağlı olduğu familya bilgilerinin yer aldığı kitapta, bitkilerin çeşitli evrelerindeki detaylı fotoğrafları da bulunuyor.





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