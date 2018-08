Kültürpark'ın son durumu bilinmiyor

Büyükşehir'in Kültür Bakanlığı'ndan Kültürpark'ın yenilenmesi için nasıl bir görüş aldığını bilmediklerini belirten Alpaslan, 'Süreç kapalı bir kutu. Ne meslek odaları ne de halk bilgilendiriliyor' dedi

Gamze Geçer-Mimarlar Odası Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, Kültürkpark'ın son durumunu değerlendirirken, 'Belediye, Kültür Bakanlığı'ndan görüş istedi. Kültür Bakanlığı önce buraya koruma amaçlı imar planı yapılması konusunda görüş verdi. Bundan sonrası ne oldu, tekrar kapalı bir kutu. Her türlü ilişkiyi kestiler. Çağdaş bir dünyada, böyle bir kentte bu şekilde yürümez bu işler. Belediye meslek örgütleri ile, üniversiteler ile çalışır. Zaman zaman halkı bilgilendirme yöntemlerini kullanır. İşte biz bu kültürden uzağız. Ancak her şey bittikten sonra haberdar oluyoruz' dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tasarladığı ve kamuoyunda tartışılan Kültürpark projesini eleştiren Alpaslan, Kültürpark'ta koruma amaçlı imar planı yapılmadan hiçbir uygulama yapılmaması gerektiğini söyledi.

'Her şey bittikten sonra haberdar oluyoruz'

Son gelinen noktaya değinen Alpaslan, 'Belediye, Kültür Bakanlığı'ndan görüş istedi. Kültür Bakanlığı önce buraya koruma amaçlı imar planı yapılması konusunda görüş verdi. Bundan sonrası ne oldu, tekrar kapalı bir kutu. Her türlü ilişkiyi kestiler. Vazgeçtiler mi, koruma amaçlı imar planı mı yapıyorlar, ne yapıyorlar, bilmiyoruz. İşte bizim en büyük rahatsızlığımız da bu. Bir süre sonra tekrar bir plan ile çıkacaklar karşımıza, alın biz bu planı yaptık diyecekler. Çağdaş bir dünyada, böyle bir kentte bu şekilde yürümez bu işler. Belediye meslek örgütleri ile, üniversiteler ile çalışır. Zaman zaman halkı bilgilendirme yöntemlerini kullanır. İşte biz bu kültürden uzağız. Ancak her şey bittikten sonra haberdar oluyoruz. Ancak o zaman görüşlerimizi söyleyebiliyoruz. Bu seferde diyorlar ki, siz her şeye karşısınız. Yani özetlersem, Kültürpark konusunda Kültür Bakanlığı'nın kararından sonra Belediye ile herhangi bir bilgi alış verişimiz olmadı' ifadelerini kullandı.

2 yıllık geçmiş

Kültürpark'taki durumun sadece hollerle sınırlı bir durum olmadığını vurgulayan Alpaslan, 'Belediye, Kültürpark alanını yeniden düzenleme gibi bir proje ile ortaya çıktı. Sanıyorum bu projenin 2 senelik gibi bir geçmişi var. Ne bir duyuru yapıldı, ne bizim fikrimiz soruldu. Diğerleri gibi bu proje yapıldıktan sonra bizim haberimiz oldu. Biz yine hem Mimarlar Odası olarak, hem diğer odalar bu işin dışında tutuldu. Bizim, Mimarlar Odası olarak en büyük hassasiyetimiz Kültürpark alanında yapılaşmanın minimum olması ve hatta hiç olmaması. Tabii ki asgari bir takım ihtiyaçlar vardır, onların minumumda tutulması gerekir. İzmir'in merkezi yeşil alan bakımından son derece fakir. Ve bizim yeşil alanı kent merkezinde arttırma şansımız yok. Apartmanları yıkıp yeşil alan yapacak durumumuz olmadığına göre elimizdekini çok güzel bir şekilde değerlendirmek zorundayız. Dolayısı ile biz Kültürpark'a bu gözle bakıyoruz. Hayati önem taşıyan bir alan. 1920'lerden gelen hikayesi de çok çok önemli. Burası normal bir inşaat alanı değil. Buraya çok daha dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Dolayısı ile biz birincisi tarihi, ikincisi kültürel özelliğinden dolayı projeyi eleştirdik' şeklinde konuştu.

Tescilli alan

Bunların yanı sıra Kültürpark'ın aslında tescilli bir alan olduğuna da değinen Başkan Alpaslan, 'Burası sit alanı, hem de tarihi sit alanı, bir de doğal sit alanı. Dolayısı ile bu tür alanlarda bir müdahale yapılacaksa, bunun bir bürokrasisi var, bunun bir yöntemi var. Nedir bunun yöntemi? Bu tip yerlerde önce koruma amaçlı imar planı yapılması gerekir. Yani bu alanı nasıl koruyacağımızın genel ilkelerinin belirlenmesi, bunun ilan edilmesi ve gerekli merciler tarafından onaylanması gerekir. Koruma amaçlı imar planı yapıldıktan sonra bir takım projeler yapılabilir' dedi.

kutu kutu

Hangarları kaldırın

'Bu hangarlar inşa edilirken, geçici olarak inşa edilmişti' diyerek sözlerine devam eden Alpaslan, 'Yani rahmetli Ahmet Piriştina zamanında ticari fuarlar Gaziemir'e taşınacak dendi ve buradaki inşaatlar bitinceye kadar kent fuarsız kalmasın diye bu hangarlar, geçici olarak inşa edildi.

Ticari fuarlar Gaziemir'e taşınınca, bu hangarların işlevi bitti. Şimdi biz bu hangarların kaldırılıp, burasının yeşil alan olmasını savunuyoruz' vurgusunu yaptı.