Kültürpark'ta 'Hıdırellez' coşkusu

BAHARIN müjdecisi Hıdırellez, İzmir'in kalbi Konak'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da çok renkli ve coşkulu kutlandı

Konak Belediyesi'nce Kültürpark'ta düzenlediği eğlenceye Konak'ta yaşayan Roman vatandaşların yanı sıra İzmir'in diğer ilçelerinden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kültüprak'ta toplanan İzmirliler Hıdırellez'i bol bol dans ederek kutladı. Bereket, bolluk, sağlık ve mutluluğun habercisi Hıdırellez'i Kültürpark'ta karşılayan vatandaşlar hem piknik yaptı hem de eğlenceyi doya doya yaşadı. Kaskatlı Havuz karşısında kurulan sahnede gün boyu müzik ve coşku hiç eksik olmadı. İkiçeşmelikli Polat, Romantik Deniz ve Resul, Esendereli Ali, Tepecikli Barış, İzmirli Rakkas Gurubu ile Genç Roman Davul Shov Gurubu'nun müziklerine danslarla eşlik eden davetliler, bol bol göbek attı. Roman vatandaşlar danslarıyla olduğu kadar renkli giysileriyle de dikkat çekti. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da Kültürpark'taki kutlamalara katıldı. TBMM'nin ilk Roman milletvekili olan Purçu, hemşehrilerini yalnız bırakmayarak onların eğlencesine ortak oldu. Karşılarında Purçu'yu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi. Yoğun ilgi gören Purçu vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.







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