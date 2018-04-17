Kültürpark'ta sabah sporu

Kent merkezinin "en yeşil" noktasında haftada üç gün sabah sporu başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzman eşliğinde gerçekleştirilen ve Ekim ayına kadar sürecek bu aktiviteye "zinde kalmak isteyen herkesi" davet etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin en güçlü yeşil dokuya sahip alanı olan Kültürpark'ta "meraklıları için" sabah sporu başlattı. 117 farklı türde bitkinin yaşadığı Kültürpark’taki bu hafta başında start alan ve uzman eşliğinde gerçekleştirilen aktivitenin, Ekim ayına kadar Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00 ile 10.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.



Düzenlenen ilk seanslara katılanların tamamının kadın olması dikkat çekti. Kültürpark’ın huzur veren ortamında spor yapmanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen "sabah sporcuları", hem fiziksel hem de zihinsel anlamda kendilerini pozitif ve zinde hissettiklerini belirterek bu olanağı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.





