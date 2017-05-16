Kültürpark'tan 42 ağaç çıkarılacak

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte yürüttüğü proje sayesinde Kültürpark'ın bitki varlığını kayıt altına alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, projede öngörülen sağlıklaştırma çalışmalarına başlıyor. Büyükşehir ekipleri, karantina zararlısı barındırdığı tespit edilen 42 ağacı Koruma Kurulu'nun izniyle alandan uzaklaştıracak. İlerleyen süreçte Kültürpark'a 633 yeni ağaç dikilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın dört bir yanından getirilen ağaçlarla bezeli 420 bin m² alan üzerine kurulu Kültürpark'ta yaşamsal önem taşıyan koruma ve sağlıklaştırma çalışmalarına başlıyor. Kültürpark'ın yeşil dokusunun 'korunarak ve zenginleştirilerek geleceğe taşınması' amacıyla Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile imzalanan protokol doğrultusunda, 11 akademisyenden oluşan ekip, 'Kültürpark Alanındaki Materyallerin Tanımlanması, Korunması, Sürdürülebilirlik Açısından Önerilerin Hazırlanması Ortak Projesi'ni hazırlamıştı. Zengin ağaç ve bitki varlığına dair envanter hazırlayan akademisyenler, bir buçuk yıl süren çalışmayla Kültürpark'taki 133 türden 7724 ağacı coğrafi bilgi sistemine kaydetmiş, yine bu kapsamda karantina zararlısı barındıran ve diğer ağaçlar için tehlike arz eden 42 ağaç belirlenmişti.



Tespit edilen ağaçların alandan kaldırılması için İzmir II Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun onayıyla başlatılacak çalışmalar sayesinde zararlıların yayılması önlenecek ve Kültürpark'taki sağlıklı bitkiler hastalık riskinden kurtulmuş olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bununla birlikte alana süreç içinde 633 yeni ağaç daha kazandıracak.



