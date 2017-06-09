Kumar baskınından kaçarken düşüp öldü

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, polisin kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın yaptığı binadan kaçmaya çalışan 30 yaşındaki İrfan Özel, üçüncü kattan düşerek öldü

Kumar baskınından kaçarken düşüp öldü

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Polis, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir binaya baskın yaptı. Binada bulunanlardan polisin geldiğini fark eden İrfan Özel, üç katlı binanın çatısına çıkarak kaçmak istedi. Bu sırada dengesinin kaybederek toprak zemine düşen Özel ağır yaralandı.

İrfan Özel'in düştüğünü görenlerin haber vermesiyle sağlık ekibi geldi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Özel, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #ölüm
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