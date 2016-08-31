ÜNİFORMASIYLA CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ, 'HAİNLER İÇİMİZDE' DEMİŞTİ



ADEN KÖRFEZİ'NDE ALBAYLIK HEYECANI

KUMPASI KURANLAR ŞİMDİ CEZAEVİNDE

Haber Kaynağı: DHA

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) en dikkat çeken kumpas davalarından biri İstanbul merkezli, 'Askeri casusluk' davası olarak da bilinen 43 sanıklı 'Gizli bilgi ve belge bulundurma' davası oldu. Özellikle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki terfilerde, ilk sıralarda bulunan, önleri açık olan subaylar, soruşturma sonrasında gözaltına alınıp, yargılandı. Bu askerlerden Deniz Yarbay Tamer Çetin, 43 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubuyla İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aldığı hapis cezası da, Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nce onanınca cezaevine girdi. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Tamer Çetin ve diğer hükümlü askerler, 6 Ocak 2014'ten itibaren Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurularda bulundu. Bundan bir yıl sonra 9 Ocak 2015'te, Anayasa Mahkemesi, Balyoz Davası'nda olduğu gibi dijital delile dayalı mahkumiyet kararları onanan 43 sanık için, 'Adil yargılanma haklarının ihlal edildiği' kararını oybirliği ile aldı.Özel yetkili mahkemelerin kapatılmasının ardından davaya bakan İstanbul 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Tamer Çetin, özgürlüğünün yanı sıra çok sevdiği üniformasıyla mesleğine de kavuştu. 1.5 yıl önceki tahliye kararından sonra üniformasıyla çıktığı cezaevi önünde FETÖ/PDY'ye yönelik konuşan Tamer Çetin, şöyle demişti:"Devlet içinde yapılanmış hainler yüzünden, bunların bir kısmı TSK içinde, bir kısmı adliye içinde, bir kısmı polis içinde, Atatürkçü kimliğimiz yüzünden ben ve diğer silah arkadaşlarım hapse atıldık. Ama yılmadık, bunu halkımız nezdinde de kazandığımıza inanıyorum. Biz bu mesleğe gerekirse ölmek için girdik. Hapse atılmamız da böyle bir görevdi. Şimdi üniformamızla dimdik çıktık. Bu ülkeyi bölemeyecekler, böldürmeyeceğiz. Biz zaten zor şartlar için eğitilmiştik. Küçük oğlum şu anda görevden dönmemi bekliyor. Ben ve silah arkadaşlarım bunları, yaşadıklarımızı gurur madalyası olarak taşıyacağız. En büyük temennimiz onlar adil yargılansın. Adı gerekçeli olan, kendisi gerekçesiz olan kararlarla cezalandırıldık."Tamer Çetin'le birlikte gizli bilgi ve belge bulundurma davasında yargılanan 43 asker, geçen ocak ayında da aynı mahkemenin kararıyla, beraat etti.Tahliyesinden sonra emekli olmak yerine mesleğine dönen Tamer Çetin, İzmir Güney Deniz Saha Komutanlığı'nda, görevine kaldığı yerden devam etti. Başarılı çalışmalarını sürdüren Tamer Çetin, geçen haziran ayında Birleşmiş Milletler'in korsanla mücadele çalışması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Aden Körfezi'nde görevlendirildi.Haziran ayında Aden Körfezi'ne giden ve Güney Kore gemisinde görev alan Tamer Çetin, bu 30 Ağustos'ta ailesinden binlerce kilometre uzaklıkta yeni rütbe heyecanı ve sevincini tek başına yaşadı. Tamer Çetin, yarbaylıktan albaylığa terfi etti.Kumpasla yılmayan yeni rütbesinde de başarılı olup amiralliğe yükselmek için çalışmalarını sürdürme azminde olan Tamer Çetin'in casuslukla suçlanıp yargılanmasına neden olan birçok silah arkadaşı ve polis ise, FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklandı.