Kupalarını Başkan Selvitopu'na getirdiler

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, U-14 Ligi'nde İzmir 3'cüsü olan Karabağlar Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kız Basket Takımını makamında kabul edip, tebrik etti

Kulüp Başkanı Bülent Sözüpek, antrenör Murat Özyılmaz ile birlikte kazandıkları kupayı Başkan Selvitopu'na getiren kız basketçiler, hedeflerini önümüzdeki yıl düzenlenecek olan U-15 Ligi'nde Türkiye Şampiyonluğu olarak belirlediler.

Kız basketbolcuların kazandıkları başarından dolayı tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Başkan Selvitopu, 'Hedefinizi Türkiye Şampiyonluğu olarak belirlemişsiniz. Umarım ileri de Milli Takıma da seçilirsiniz. Yeter ki azimli, kararlı olun. Kendinize hedef koyun' diye konuştu. Karabağlar Belediyesi olarak spor alanlarını arttırmayı hedeflediklerini de belirten Başkan Selvitopu, Uzundere'de yapacakları Gençlik Merkezi sayesinde ilçedeki birçok genci sporla buluşturacaklarını da sözlerine ekledi.