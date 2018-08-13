Kurban alacaklar dikkat! Hayvanın üzerinde bu işaret varsa...

Yetkililer, kurban satış alanlarında renkli boya ile çarpı şeklinde işaretlenmiş hayvanların alınmaması gerektiği uyarısında bulundu

İzmir'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Işıkkent'teki kurbanlık satış yerinde denetim yapıldı.

Hayvan sahiplerinin gerekli evraklara sahip olup olmadığını denetleyen ekipler hayvanların sağlık durumunu da kontrol etti.

Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayşe Şener Denizli yaptığı açıklamada, kent genelinde 26'sı büyük çapta ruhsatlı 226 kurban satış yeri bulunduğunu söyledi.

Pazarlarda veteriner hekimlerin görev yaptığını aktaran Denizli, ayrıca il ve ilçe kurban komisyonlarında bulunan kurumlardan yetkililerin, kendi alanları dahilinde denetimler yaptığını ifade etti.

Şehir dışından gelen hayvanlarda veteriner sağlık raporu, il içerisinde olanların da pasaport ve nakil belgelerinin kontrol edildiğini bildiren Denizli, "Genel durumu iyi olmayan, düşkün, tüyleri kabarık, burun akıntısı olan, sinirsel belirtileri olan hayvanlar pazara kabul edilmiyor. Hayvan pazarlarımızdan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvan alabilirler. Dişi hayvanlarda gebelik kontrolleri yapıyoruz. Vatandaş şüphelendiğinde ya da içinin rahat etmesini istediğinde ultrason ekiplerimiz var, gebelik muayenesini yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hayvan sahiplerine hayvanların sıcak havada yemlenmesi, sulanması, gölgede bekletilmesi konularında çeşitli bilgilendirmeler yaptıklarını, kurbanlık olamayacak özelliklere sahip hayvanların pazardan çıkarıldığını kaydeden Denizli, şu bilgileri verdi:

"Kurbanlık olamayacak hayvanlara renkli boya ile çarpı işareti konulmakta. Vatandaşlara önerim bu çarpı işareti olan hayvanları kesinlikle satın almamaları. Bu tür hayvan tespit edildiğinde pazardan dışarı çıkarıyoruz, satılmasını engelliyoruz. İşaretlendikten sonra çıkarılma işlemi için bir süreç gerekebilir. O sırada görürlerse çarpı işareti olan hayvanları almasınlar."

"Fiyatlar geçen yıla göre düşük"

Halis Değirmen de Kars'tan getirdiği büyükbaş hayvanların ağırlıklarının 200-800 kilogram olduğunu söyledi.

Kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre düşük olduğunu ifade eden Değirmen, "Piyasada henüz canlılık yok. Bugün bir kuzu yaklaşık bin 500-2 bin lira. 200 kilogram olan bir dananın fiyatı 8 bin-8 bin 500 civarı." diye konuştu.

Değirmen satış yerindeki denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, böylece hayvanların sağlık durumlarının kontrol edildiğini, ayrıca kaçak hayvan satışının engellendiğini kaydetti.