Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu satışları durgun

Kurban kesemeyen halk, derin dondurucuya ihtiyaç duymuyor

Beyaz eşya ticareti yapan esnaf, derin dondurucu satışlarının geçen yıla nazaran düşük olduğunu belirtti. Özellikle Kurban Bayramı döneminde derin dondurucu satışlarının da arttığını söyleyen esnaf, kurbanlık fiyatlarındaki aşırı artışın, kendi satışlarını da düşürdüğünü kaydetti. Çankaya'da beyaz eşya ticaretiyle uğraşan Önder Demirkan, 'Eskiden Kurban Bayramlarında kesilen kurban, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırdı. Günümüzde artık kurban kesen aileler etin 4'te 3'ünü kendi evlerinde stok yapıyor. Bunun için de derin donduruculara ihtiyaç oluyor. Ama bu yıl halk, kurban alımında zorlandığı için dondurucuya da ihtiyaç duymuyor. Eskiden daha bir anlamlıydı bayramlar. İnsanlar yardımlaşmayı severdi. Kesilen hayvanlar, evine et girmeyen, maddi durumu iyi olmayan ailelere dağıtılırdı. Kurbanın anlamı budur. Şimdi olay tam tersine döndü. Koca hayvanı kesiyorlar, 3/4'ünü kendilerine ayırarak, difrizde stok yapıyorlar. Geriye kalanı ise ya dağıtıyor ya dağıtmıyorlar.' dedi.Demirkan, 'Kurbanlık hayvan fiyatlarının artması, insanların kurban kesme gücünü de düşürmüş oldu. Kurban kesemeyen halk, mutfağına olabildiğince et stoğu yapamayacağı için difrize de ihtiyaç duymuyor. Her yıl Kurban Bayramı zamanı derin dondurucu satışları patlardı, bu yıl satışların düşmesini buna bağlıyorum' diye açıkladı.Bu sezon derin dondurucu satışlarının beklenenin altında olduğunu belirten beyaz eşya satıcısı Halil Coşkun ise şöyle konuştu: Derin dondurucu satışlarında bu yıl durgunluk var. Kurban Bayramı yaklaştığı için her gün gelen giden oluyor. Müşteriler almaktan ziyade sorup çıkıyor. Fiyatlarda artış yapmadık, aksine düşürdük. Fiyatlardan yana sıkıntı yok, büyük indirimlerimiz, çekilişlerimiz ve hediyelerimiz olmasına rağmen, satışlar çok düşük. Difriz sadece et saklanacak araç değil. Sağlık açısından da, tasarruf açısından da çok yararlı. Sağlıklı beslenmek adına sebzeleri mevsiminde dondurucuya koyup, kışın sağlıklı olarak tüketebilirler.' diye kaydetti.