Kurban Bayramı öncesi derin dondurucu satışları durgun

Kurban kesemeyen halk, derin dondurucuya ihtiyaç duymuyor
Demirkan, 'Kurbanlık hayvan fiyatlarının artması, insanların kurban kesme gücünü de düşürmüş oldu. Kurban kesemeyen halk, mutfağına olabildiğince et stoğu yapamayacağı için difrize de ihtiyaç duymuyor. Her yıl Kurban Bayramı zamanı derin dondurucu satışları patlardı, bu yıl satışların düşmesini buna bağlıyorum' diye açıkladı.
Bu sezon derin dondurucu satışlarının beklenenin altında olduğunu belirten beyaz eşya satıcısı Halil Coşkun ise şöyle konuştu: Derin dondurucu satışlarında bu yıl durgunluk var. Kurban Bayramı yaklaştığı için her gün gelen giden oluyor. Müşteriler almaktan ziyade sorup çıkıyor. Fiyatlarda artış yapmadık, aksine düşürdük. Fiyatlardan yana sıkıntı yok, büyük indirimlerimiz, çekilişlerimiz ve hediyelerimiz olmasına rağmen, satışlar çok düşük. Difriz sadece et saklanacak araç değil. Sağlık açısından da, tasarruf açısından da çok yararlı. Sağlıklı beslenmek adına sebzeleri mevsiminde dondurucuya koyup, kışın sağlıklı olarak tüketebilirler.' diye kaydetti.