İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, İzmir genelinde 8 satış, 28 kesim ve 19 satış ve kesim yeri belirledi.



Kurban kesimleri için 20 çadır ve 3 tane mobil konteyner kurmaya hazırlanan Büyükşehir ekipleri, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır ile su-hava tesisatlarının oluşturulması ve portatif tuvaletlerin yerleştirilmesi çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bu sene ilk kez "mobil kurban kesim" ünitelerini de hayata geçirecek. 3 adet büyükbaş kesim konteyneri satın alan Belediye, bu üniteleri Bayraklı - Doğançay Mezarlığı altında bulunan kurban satış kesim alanında, Konak - Kocakapı Mahallesi Yeşildere Semti'ndeki (Eski Bitpazarı) boş arsada ve Balçova - Bahçelerarası Mahallesi 8/2 adresinde (Üçkuyular İskelesi karşısı) kurarak vatandaşlara hizmet verecek. Konteynerler 3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde olacak. Mezbaha standardında kesim yapılabilen ünitelerde günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek.



Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Urla mezbahalarında, önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi gerçekleştirilecek.



Dezenfeksiyon yapılıyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere Mücadele Ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının, hem kurban satış yerlerinde hem de kurban kesim yerlerinde Bayram süresince ve sonrasında devam edeceği bildirildi. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Müftülük, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü ile Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun belirlediği kurallara göre, vatandaşlar çevre temizliğine ve sağlık şartlarına uymak kaydıyla, kendi bağ ve bahçelerinde kurban kesebilecek.



Zabıta sürekli denetleyecek



Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu'nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve Belediye zabıta görevlileri tarafından 105 TL para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek. Metropol ilçelerde belirlenen kurban kesim ve satış yerlerinde ise ilçe belediye zabıtalarına ek personel ile destek verilecek.



Kesim ücretleri



İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 220 TL, ikinci ve diğer günlerde ise ilk gün yığılmalarını önlemek için 20 TL indirimle 200 TL alınacak. Küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 65 TL, diğer günler 55 TL kesim ücreti ödenecek. Vatandaşlar, hayvanlarını makbuz sıra numarasına göre bir düzen içinde kestirebilecek. Kurban kesim sırası alma işlemi mezbahalarda 5 Eylül 2016 tarihinde, kesim konteynerlerinde ise 8 Eylül tarihinde başlayacak. Kurban kesimleri birinci günün sabahı, Bayram Namazı ile Akşam ezanı arasında, diğer günler ise 08.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak. Vatandaşlara görevli personel tarafından "gıdaya uygun et taşıma poşeti" dağıtılacak. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 20 adet kesim çadırında, geçmiş yıllarda olduğu gibi İl Kurban Hizmetleri'nin belirlediği fiyatlardan kesim yapılmaya devam edilecek. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu büyükbaş hayvanlar için bayramın ilk günü 260 TL, diğer günler 240 TL kesim ücreti belirledi. Küçükbaş hayvanlar için kesim ücreti ise bayramın ilk günü 70, diğer günler 60 TL olarak belirlendi.

İzmir'de İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerleri şöyle:



Balçova



Eski Çeşme Yolu Flora Çiçekçilik yanı (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)

Üçkuyular İskelesi karşısı (Bahçelerarası Mahallesi 8/2) (Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adet çadırı, 1 adet de mobil kurban kesim ünitesi mevcut)

Uğur Camii Bahçesi

Merkez Kuran Kursu Bahçesi



Bayraklı



Doğançay Mezarlığı yanı (Büyükşehir Belediyesi'nin 3 adet çadırı ve 1 adet mobil kesim ünitesi mevcut)

Kurban kesim yerleri

Özkanlar Kapalı Pazaryeri

Bayraktepe Pazaryeri

Çamkıran Kapalı Pazaryeri

Yeni Girne Kapalı Pazaryeri

Osmangazi Kapalı Pazaryeri



Bornova



Işıkkent Egemenlik Mahallesi 6106/18, 6106/25, 6106/26, 6106/24 Sokakları arasındaki alan ile Gürpınar Mahallesi Mahallesi 6106/14, 7220, 7217, 7216 sokaklar

Kipa AVM - Ankara Caddesi No:180

Kurban kesim yerleri

Atatürk Mahallesi Kapalı Pazaryeri

Çamdibi Kapalı Pazaryeri



Buca



Eski Et Entegre Tesisi yanı-Olduruk

Kurban satış yerleri

Beyazler

Tınaztepe Mahallesi

Kurban kesim yeri

Yıldızlar Mevkii Şehit Er Zeki Toker Caddesi, No:47 Kaynaklar (Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği)



Çiğli



Sasalı Yolu Kaklıç Mahallesi girişi

Kipa AVM Yeni Havaalanı Caddesi, No:40

Kurban kesim yerleri

Evka 2 Pazaryeri, 6808 Sokak

Evka 5 Pazaryeri, 8929 Sokak

Egekent Pazaryeri, 8845 Sokak

İstasyonaltı Yeni Kapalı Pazaryeri

Sasalı eski Mezbahası

Harmandalı - Cumhuriyet Mahallesi



Gaziemir



Gaziemir Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği

Güzel Çamlıca Eğitim ve Kültür Derneği

Kipa AVM Gaziemir, Akçay Caddesi, No:253 / 3

Kipa AVM arkası, Sarnıç Yolu (Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adet çadırı mevcut)

Kurban kesim yerleri

Aktepe Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)

Sevgi Mahallesi Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)

Irmak Mahallesi Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)



Güzelbahçe



Seferihisar Yolu ile Ali İhsan Gedik Caddesi'nin kesiştiği Yediemin Deposu karşısı

Kurban kesim yerleri

Abdullah Bayar Caddesi, Kaan Yüce Spor Salonu Bahçesi

Yaka Mahallesi Cemevi



Karşıyaka



Başpehlivan Karali Caddesi

Örnekköy Mezarlığı'nın alt kısmı

Kurban kesim yeri

Şemikler (Yalı) Pazaryeri

Cumhuriyet Pazaryeri



Narlıdere



Çamtepe Mahallesi Canlar Sokak No:17 Belediye Pazaryeri



Karabağlar



Uzundere Mahallesi ile Peker Mahallesi arası

Peker Mahallesi ile Aktepe'yi ayıran dere kenarı (Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adet çadırı mevcut)

Peker Mahallesi ile Uzundere arası (Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adet çadırı mevcut)

Kestanepazarı Hatay Kuran Kursu Bahçesi

Kurban satış yerleri

Uzundere Otoban Altgeçidi sonrası,

Peker Mahallesi ile Aktepe'yi ayıran dere kenarı,

Kurban kesim yerleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kooperatifevleri Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)

Yeşilyurt Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)

Yeşilyurt Öğrenci Yurdu Bahçesi (Mevlana Caddesi, No:37)



Konak



Yeşildere Kesim Yeri- Kocakapı Mahallesi (Eski Bitpazarı) boş arsalar (Büyükşehir Belediyesi'nin 3 adet çadırı, 1 adet mobil kesim ünitesi mevcut)



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