İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, İzmir genelinde 8 satış, 28 kesim ve 19 satış ve kesim yeri belirledi.
Kurban kesimleri için 20 çadır ve 3 tane mobil konteyner kurmaya hazırlanan Büyükşehir ekipleri, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır ile su-hava tesisatlarının oluşturulması ve portatif tuvaletlerin yerleştirilmesi çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi bu sene ilk kez "mobil kurban kesim" ünitelerini de hayata geçirecek. 3 adet büyükbaş kesim konteyneri satın alan Belediye, bu üniteleri Bayraklı - Doğançay Mezarlığı altında bulunan kurban satış kesim alanında, Konak - Kocakapı Mahallesi Yeşildere Semti'ndeki (Eski Bitpazarı) boş arsada ve Balçova - Bahçelerarası Mahallesi 8/2 adresinde (Üçkuyular İskelesi karşısı) kurarak vatandaşlara hizmet verecek. Konteynerler 3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde olacak. Mezbaha standardında kesim yapılabilen ünitelerde günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek.
Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Urla mezbahalarında, önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi gerçekleştirilecek.
Dezenfeksiyon yapılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere Mücadele Ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının, hem kurban satış yerlerinde hem de kurban kesim yerlerinde Bayram süresince ve sonrasında devam edeceği bildirildi. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Müftülük, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü ile Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun belirlediği kurallara göre, vatandaşlar çevre temizliğine ve sağlık şartlarına uymak kaydıyla, kendi bağ ve bahçelerinde kurban kesebilecek.
Zabıta sürekli denetleyecek
Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu'nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve Belediye zabıta görevlileri tarafından 105 TL para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek. Metropol ilçelerde belirlenen kurban kesim ve satış yerlerinde ise ilçe belediye zabıtalarına ek personel ile destek verilecek.
Kesim ücretleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 220 TL, ikinci ve diğer günlerde ise ilk gün yığılmalarını önlemek için 20 TL indirimle 200 TL alınacak. Küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 65 TL, diğer günler 55 TL kesim ücreti ödenecek. Vatandaşlar, hayvanlarını makbuz sıra numarasına göre bir düzen içinde kestirebilecek. Kurban kesim sırası alma işlemi mezbahalarda 5 Eylül 2016 tarihinde, kesim konteynerlerinde ise 8 Eylül tarihinde başlayacak. Kurban kesimleri birinci günün sabahı, Bayram Namazı ile Akşam ezanı arasında, diğer günler ise 08.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak. Vatandaşlara görevli personel tarafından "gıdaya uygun et taşıma poşeti" dağıtılacak. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 20 adet kesim çadırında, geçmiş yıllarda olduğu gibi İl Kurban Hizmetleri'nin belirlediği fiyatlardan kesim yapılmaya devam edilecek. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu büyükbaş hayvanlar için bayramın ilk günü 260 TL, diğer günler 240 TL kesim ücreti belirledi. Küçükbaş hayvanlar için kesim ücreti ise bayramın ilk günü 70, diğer günler 60 TL olarak belirlendi.
İzmir'de İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerleri şöyle:
Balçova
Eski Çeşme Yolu Flora Çiçekçilik yanı (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)
Üçkuyular İskelesi karşısı (Bahçelerarası Mahallesi 8/2) (Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adet çadırı, 1 adet de mobil kurban kesim ünitesi mevcut)
Uğur Camii Bahçesi
Merkez Kuran Kursu Bahçesi
Bayraklı
Doğançay Mezarlığı yanı (Büyükşehir Belediyesi'nin 3 adet çadırı ve 1 adet mobil kesim ünitesi mevcut)
Kurban kesim yerleri
Özkanlar Kapalı Pazaryeri
Bayraktepe Pazaryeri
Çamkıran Kapalı Pazaryeri
Yeni Girne Kapalı Pazaryeri
Osmangazi Kapalı Pazaryeri
Bornova
Işıkkent Egemenlik Mahallesi 6106/18, 6106/25, 6106/26, 6106/24 Sokakları arasındaki alan ile Gürpınar Mahallesi Mahallesi 6106/14, 7220, 7217, 7216 sokaklar
Kipa AVM - Ankara Caddesi No:180
Kurban kesim yerleri
Atatürk Mahallesi Kapalı Pazaryeri
Çamdibi Kapalı Pazaryeri
Buca
Eski Et Entegre Tesisi yanı-Olduruk
Kurban satış yerleri
Beyazler
Tınaztepe Mahallesi
Kurban kesim yeri
Yıldızlar Mevkii Şehit Er Zeki Toker Caddesi, No:47 Kaynaklar (Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği)
Çiğli
Sasalı Yolu Kaklıç Mahallesi girişi
Kipa AVM Yeni Havaalanı Caddesi, No:40
Kurban kesim yerleri
Evka 2 Pazaryeri, 6808 Sokak
Evka 5 Pazaryeri, 8929 Sokak
Egekent Pazaryeri, 8845 Sokak
İstasyonaltı Yeni Kapalı Pazaryeri
Sasalı eski Mezbahası
Harmandalı - Cumhuriyet Mahallesi
Gaziemir
Gaziemir Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği
Güzel Çamlıca Eğitim ve Kültür Derneği
Kipa AVM Gaziemir, Akçay Caddesi, No:253 / 3
Kipa AVM arkası, Sarnıç Yolu (Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adet çadırı mevcut)
Kurban kesim yerleri
Aktepe Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)
Sevgi Mahallesi Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)
Irmak Mahallesi Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)
Güzelbahçe
Seferihisar Yolu ile Ali İhsan Gedik Caddesi'nin kesiştiği Yediemin Deposu karşısı
Kurban kesim yerleri
Abdullah Bayar Caddesi, Kaan Yüce Spor Salonu Bahçesi
Yaka Mahallesi Cemevi
Karşıyaka
Başpehlivan Karali Caddesi
Örnekköy Mezarlığı'nın alt kısmı
Kurban kesim yeri
Şemikler (Yalı) Pazaryeri
Cumhuriyet Pazaryeri
Narlıdere
Çamtepe Mahallesi Canlar Sokak No:17 Belediye Pazaryeri
Karabağlar
Uzundere Mahallesi ile Peker Mahallesi arası
Peker Mahallesi ile Aktepe'yi ayıran dere kenarı (Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adet çadırı mevcut)
Peker Mahallesi ile Uzundere arası (Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adet çadırı mevcut)
Kestanepazarı Hatay Kuran Kursu Bahçesi
Kurban satış yerleri
Uzundere Otoban Altgeçidi sonrası,
Peker Mahallesi ile Aktepe'yi ayıran dere kenarı,
Kurban kesim yerleri
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Kooperatifevleri Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)
Yeşilyurt Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)
Yeşilyurt Öğrenci Yurdu Bahçesi (Mevlana Caddesi, No:37)
Konak
Yeşildere Kesim Yeri- Kocakapı Mahallesi (Eski Bitpazarı) boş arsalar (Büyükşehir Belediyesi'nin 3 adet çadırı, 1 adet mobil kesim ünitesi mevcut)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!