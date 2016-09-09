09 Eylül 2016 Cuma
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    • Kurban Bayramı'nda ilk kez 3 mobil kesim ünitesi hizmette

    Kurban Bayramı'na hazırlanan İzmir'de kurban satış ve kesim yerleri belli oldu. Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için çalışmalarını yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sene ilk kez mobil kesim ünitesini hayata geçiriyor. Mezbaha standardında kesim yapılabilen ünitelerde günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek

    09 Eylül 2016 Cuma 14:40
    Kurban Bayramı'nda ilk kez 3 mobil kesim ünitesi hizmette
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, İzmir genelinde 8 satış, 28 kesim ve 19 satış ve kesim yeri belirledi.

    Kurban kesimleri için 20 çadır ve 3 tane mobil konteyner kurmaya hazırlanan Büyükşehir ekipleri, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır ile su-hava tesisatlarının oluşturulması ve portatif tuvaletlerin yerleştirilmesi çalışmalarına devam ediyor.
    Büyükşehir Belediyesi bu sene ilk kez "mobil kurban kesim" ünitelerini de hayata geçirecek. 3 adet büyükbaş kesim konteyneri satın alan Belediye, bu üniteleri Bayraklı - Doğançay Mezarlığı altında bulunan kurban satış kesim alanında, Konak - Kocakapı Mahallesi Yeşildere Semti'ndeki (Eski Bitpazarı) boş arsada ve Balçova - Bahçelerarası Mahallesi 8/2 adresinde (Üçkuyular İskelesi karşısı) kurarak vatandaşlara hizmet verecek. Konteynerler 3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde olacak. Mezbaha standardında kesim yapılabilen ünitelerde günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek.

    Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Urla mezbahalarında, önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi gerçekleştirilecek.

    Dezenfeksiyon yapılıyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere Mücadele Ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının, hem kurban satış yerlerinde hem de kurban kesim yerlerinde Bayram süresince ve sonrasında devam edeceği bildirildi. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Müftülük, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü ile Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun belirlediği kurallara göre, vatandaşlar çevre temizliğine ve sağlık şartlarına uymak kaydıyla, kendi bağ ve bahçelerinde kurban kesebilecek.

    Zabıta sürekli denetleyecek

    Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu'nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve Belediye zabıta görevlileri tarafından 105 TL para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek. Metropol ilçelerde belirlenen kurban kesim ve satış yerlerinde ise ilçe belediye zabıtalarına ek personel ile destek verilecek.

    Kesim ücretleri

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 220 TL, ikinci ve diğer günlerde ise ilk gün yığılmalarını önlemek için 20 TL indirimle 200 TL alınacak. Küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 65 TL, diğer günler 55 TL kesim ücreti ödenecek. Vatandaşlar, hayvanlarını makbuz sıra numarasına göre bir düzen içinde kestirebilecek. Kurban kesim sırası alma işlemi mezbahalarda 5 Eylül 2016 tarihinde, kesim konteynerlerinde ise 8 Eylül tarihinde başlayacak. Kurban kesimleri birinci günün sabahı, Bayram Namazı ile Akşam ezanı arasında, diğer günler ise 08.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak. Vatandaşlara görevli personel tarafından "gıdaya uygun et taşıma poşeti" dağıtılacak. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 20 adet kesim çadırında, geçmiş yıllarda olduğu gibi İl Kurban Hizmetleri'nin belirlediği fiyatlardan kesim yapılmaya devam edilecek. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu büyükbaş hayvanlar için bayramın ilk günü 260 TL, diğer günler 240 TL kesim ücreti belirledi. Küçükbaş hayvanlar için kesim ücreti ise bayramın ilk günü 70, diğer günler 60 TL olarak belirlendi.
    İzmir'de İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerleri şöyle:

    Balçova

    Eski Çeşme Yolu Flora Çiçekçilik yanı (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)
    Üçkuyular İskelesi karşısı (Bahçelerarası Mahallesi 8/2) (Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adet çadırı, 1 adet de mobil kurban kesim ünitesi mevcut)
    Uğur Camii Bahçesi
    Merkez Kuran Kursu Bahçesi

    Bayraklı

    Doğançay Mezarlığı yanı (Büyükşehir Belediyesi'nin 3 adet çadırı ve 1 adet mobil kesim ünitesi mevcut)
    Kurban kesim yerleri
    Özkanlar Kapalı Pazaryeri
    Bayraktepe Pazaryeri
    Çamkıran Kapalı Pazaryeri
    Yeni Girne Kapalı Pazaryeri
    Osmangazi Kapalı Pazaryeri

    Bornova

    Işıkkent Egemenlik Mahallesi 6106/18, 6106/25, 6106/26, 6106/24 Sokakları arasındaki alan ile Gürpınar Mahallesi Mahallesi 6106/14, 7220, 7217, 7216 sokaklar
    Kipa AVM - Ankara Caddesi No:180
    Kurban kesim yerleri
    Atatürk Mahallesi Kapalı Pazaryeri
    Çamdibi Kapalı Pazaryeri

    Buca

    Eski Et Entegre Tesisi yanı-Olduruk
    Kurban satış yerleri
    Beyazler
    Tınaztepe Mahallesi
    Kurban kesim yeri
    Yıldızlar Mevkii Şehit Er Zeki Toker Caddesi, No:47 Kaynaklar (Kestanepazarı Öğrenci Yetiştirme Derneği)

    Çiğli

    Sasalı Yolu Kaklıç Mahallesi girişi
    Kipa AVM Yeni Havaalanı Caddesi, No:40
    Kurban kesim yerleri
    Evka 2 Pazaryeri, 6808 Sokak
    Evka 5 Pazaryeri, 8929 Sokak
    Egekent Pazaryeri, 8845 Sokak
    İstasyonaltı Yeni Kapalı Pazaryeri
    Sasalı eski Mezbahası
    Harmandalı - Cumhuriyet Mahallesi

    Gaziemir

    Gaziemir Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği
    Güzel Çamlıca Eğitim ve Kültür Derneği
    Kipa AVM Gaziemir, Akçay Caddesi, No:253 / 3
    Kipa AVM arkası, Sarnıç Yolu (Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adet çadırı mevcut)
    Kurban kesim yerleri
    Aktepe Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)
    Sevgi Mahallesi Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)
    Irmak Mahallesi Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)

    Güzelbahçe

    Seferihisar Yolu ile Ali İhsan Gedik Caddesi'nin kesiştiği Yediemin Deposu karşısı
    Kurban kesim yerleri
    Abdullah Bayar Caddesi, Kaan Yüce Spor Salonu Bahçesi
    Yaka Mahallesi Cemevi

    Karşıyaka

    Başpehlivan Karali Caddesi
    Örnekköy Mezarlığı'nın alt kısmı
    Kurban kesim yeri
    Şemikler (Yalı) Pazaryeri
    Cumhuriyet Pazaryeri

    Narlıdere

    Çamtepe Mahallesi Canlar Sokak No:17 Belediye Pazaryeri

    Karabağlar

    Uzundere Mahallesi ile Peker Mahallesi arası
    Peker Mahallesi ile Aktepe'yi ayıran dere kenarı (Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adet çadırı mevcut)
    Peker Mahallesi ile Uzundere arası (Büyükşehir Belediyesi'nin 2 adet çadırı mevcut)
    Kestanepazarı Hatay Kuran Kursu Bahçesi
    Kurban satış yerleri
    Uzundere Otoban Altgeçidi sonrası,
    Peker Mahallesi ile Aktepe'yi ayıran dere kenarı,
    Kurban kesim yerleri
    Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
    Kooperatifevleri Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)
    Yeşilyurt Pazaryeri (Büyükşehir Belediyesi'nin 1 adet çadırı mevcut)
    Yeşilyurt Öğrenci Yurdu Bahçesi (Mevlana Caddesi, No:37)

    Konak

    Yeşildere Kesim Yeri- Kocakapı Mahallesi (Eski Bitpazarı) boş arsalar (Büyükşehir Belediyesi'nin 3 adet çadırı, 1 adet mobil kesim ünitesi mevcut)
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