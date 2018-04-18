Kurban pazarından yeşil sahalara

Konak Belediyesi Halkapınar Spor Tesisi açılışı törenle gerçekleştirildi. Geleceğin yıldızlarının yetişeceği Halkapınar’a dinamizm katacak tesiste genç sporcular yetişecek

Gamze Geçer- Birkaç yıl öncesine kadar hayvan pazarı olarak kullanılan Yenişehir’deki 27 bin 105 metrekarelik boş arazi Konak Belediyesi’nce yapılan kapsamlı düzenlemeyle geleceğin futbol yıldızlarının ter dökeceği beş yıldızlı bir futbol sahasına dönüştürüldü.

Uzun yıllar bitpazarına mesken olan, bir dönem kurban satış yeri olarak da kullanılan mezbelelik alanda başlatılan düzenleme çalışmaları sonunda bölge yepyeni bir görünüme kavuştu. Konak Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin birlikte yürüttüğü yenilemeler neticesinde ortaya standartlara uygun bir futbol sahası çıktı.

Sadece kamu alanı ile sınırlı da kalmayan çalışmalarda ekipler özel mülkiyet ve iş çevresine ait toplam 70 dönümlük bir alanı elden geçirdi. Yol yapım ve çevre düzenlemesi tamamlanan boş alana ilçedeki amatör spor kulüplerinin ihtiyacı da dikkate alınarak 45x90 metre ölçülerine sahip bir futbol sahası inşa edildi. Geleceğin yıldız futbolcularının ter dökeceği suni çimle kaplı sahaya bir de soyunma kabinleri inşa edildi.

Amatörün antrenman sorunu çözüldü



Amatör futbol kulüplerinin antrenman yapacak saha ihtiyacı göz önünde tutularak projelendirilen tesis açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ‘Konak’taki 25 amatör futbol takımımız nizami ölçülerde antrenman sahası bulmakta zorlanıyordu. Biz bu sorunu dikkate alarak buraya bir futbol sahası da inşa ettik. Güzel bir tesis yaptık. Konaklı hemşehrilerimize hizmet verecek bu tesisimizde sporcu gençler yetiştireceğiz’ dedi.



İnsan birlikte olur



Amatör spor kulupleri ile diresek temasında olduklarını kaydeden Pekdaş, ‘Amatör sporcularımızın en büyük eksiği spor alanlarıydı. Bu tesis ile onlara alan yarattık. Spor tesislerini açıyoruz çünkü insan birlikte olur. İnsanlar var olmak yaşama katkı koymak için birlikte olmak zorunda. Birlikte yaşamayı, üretmeyi öğrenmeliyiz. Bunu spor sağlıyor. Biz birlikte çalışmayı disiplinli olmayı öğrenmek zorundayız. spor bunu sağlıyor. Güçlü İzmir yaratmak güçlü Türkiye’yi yaratmak görevimiz. Türkiye’de eşit özgür insanlarımız olmalı. Biz bir kişini her şeyi düşüneceğine inanmıyoruz, akıl akıldan üstündür. Birlikte güçlü Türkiye yaratmak için buradan tuğlalar kuralım harçlar karalım çocuklarımız için özgür güçlü bir ülke yaratalım’ dedi.