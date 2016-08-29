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    • Kurban satış yerinde kavga çıktı: 3 ölü, 3 yaralı

    İzmir'in Karabağlar İlçesi'ndeki kurbanlık satış yerinde aralarında husumet bulunan Sivaslı iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı, 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

    29 Ağustos 2016 Pazartesi 09:04
    Kurban satış yerinde kavga çıktı: 3 ölü, 3 yaralı
    Olay, dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan Sivaslı iki aile fertleri ve yakınları arasında, Uzundere'de hayvan pazarında meydana geldi. Sivas'tan büyükbaş hayvanlarını satmak için gelen Göktaş ailesi fertleriyle, İzmir'de oturan Sorhun ailesi fertleri arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 50 yaşındaki Neşat Sorhun, 30 yaşındaki Enver Sorhun, 41 yaşındaki Nurbay Sorhun, 27 yaşındaki Bekir Sorhun, 57 yaşındaki Sabri Sorhun ve 66 yaşındaki Mustafa Kırışkuzu tabancayla yaraladı. Seken kurşunlardan bazıları çadırda bulunan kurbanlık danalara da isabet etti.

    Bölgeye polis sevk edilirken gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Neşat Sorhun, Enver Sorhun ve Nurbay Sorhun yaşamını yitirdi.

    Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olaya karıştıkları belirlenen Mehmet Göktaş, Osman Göktaş ve Hüseyin Göktaş gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Cinayet, Izmir Kavga, Kurbanlık Kavga

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