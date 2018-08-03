Kurbanlıklar İzmir'e gelmeye başladı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla, ülkenin birçok bölgesinden gelen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar, İzmir'de pazarlardaki yerlerini almaya başladı. Resmi olarak 6 Ağustos'ta şehre girmesi planlanan, ancak erken getirilen kurbanlıkların, kamyon ve TIR'larda beklemelerinin sağlıksız olacağı göz önünde bulundurularak, pazarlara girişlerine izin verildi

İzmir'de, 21 Ağustos'taki Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Başta Kars, Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Van ve Diyarbakır olmak üzere, Türkiye'nin tüm bölgelerinden getirilen kurbanlık hayvanlar, pazarlardaki yerlerini almaya başladı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun kararına göre, 6 Ağustos'tan itibaren şehre alınmaları planlanan hayvanların, yol kenarlarında park halindeki kamyon ve TIR'larda beklemelerinin sağlıksız olacağı düşünülerek, kurban pazarlarına girişlerine izin verildi. Kurbanlıklar, alıcılarla buluşmadan önce, satışa sunulacakları pazarların bağlı oldukları ilçedeki tarım müdürlüklerinin bünyesindeki veterinerler tarafından kontrolden geçiriliyor. Sağlık durumlarında bir probleme rastlanmayan hayvanlar için belge verilerek pazarlara girişlerine izin veriliyor. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca belirlenen yerlerin dışında kurulan hayvan pazarlarının tespiti durumunda, idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

KURBANLIK FİYATLARI

Kurban pazarlarındaki büyükbaş hayvanların canlı haldeki kilogram fiyatı 19 TL civarında. Yani, 300 kiloluk bir büyükbaş kurbanlığı 5 bin 700 TL'ye satın almak mümkün. Küçükbaş kurbanlıklarda ise fiyatlar, genellikle kilodan daha çok hayvanın gösterişine göre pazarlıkla belirleniyor. Pazarlarda, geniş aralıktaki fiyat yelpazesinde küçükbaş kurbanlıklara rastlanıyor.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kurbanlık alacaklara önemli uyarılarda bulundu. Buna göre, kurbanlık hayvanlara ait sevk belgelerinin satıcıdan talep edilmesi ve http://hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresinden ya da 'HaySag' isimli mobil uygulamadan, kulak küpesindeki bilgiler girilerek hayvan hakkında bilgi alınması önerildi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, sürdürülebilir hayvancılık yapılabilmesi açısından damızlık dişi hayvan kesimi yasaklandığından, vatandaşlardan gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanlardan ziyade, erkek hayvanları kurban olarak tercih etmeleri istendi.

UMUMA AÇIK YERDE KESİME CEZA KESİLECEK

Vatandaşların, kurbanlıklarının kesim işlemlerini, Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde listesi yayınlanacak olan kesim yerlerinde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bunun dışında, park, bahçe, sokak, bina önleri gibi umuma açık yerlerde kesim yapacak olan vatandaşlar olursa, bunlara Çevre Kanunu kapsamında 232 TL para cezası kesilecek.

Etrafı kapatılmış, özel mülk ve bahçelerde kesim yapacak vatandaşların ise bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Buna göre, kesim yapılacak yerin zemininin beton, asfalt gibi sızdırmaz malzemeden olması, atık ve sakatatları sokak hayvanlarına vermemeleri ya da çevreye atmamaları, çöp poşetine koyduktan sonra belediye görevlilerine teslim etmeleri ya da en az 2 metrelik bir çukura gömmeleri, çevre ve insan sağlığı açısından önem arz ediyor.