Kursiyerdi şampiyon oldu, şimdi şampiyonlar yetiştiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova'da hizmete açtığı Buz Sporları Salonu'ndaki kurslara katılarak hayalindeki gibi kaymayı öğrenen Eylül Kaplan, 7 yıl önce kursiyer olarak başladığı spor hayatında önce 'madalya avcısı' bir sporcu, sonra da antrenör oldu. Kaplan'ın takımı, antrenör olarak çıktığı ilk müsabakada Türkiye Şampiyonluğunu kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içerisindeki Buz Sporları Salonu'nda 2010 yılında kurslara katılan Eylül Kaplan, sporculuk hayatını başarılı bir eğitimci ve bir şampiyon olarak sürdürüyor. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Eylül Kaplan, kısa süre içinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'a sayısız madalya kazandırdı. 2014'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Senkronize Buz Pateni Yarışması'nda birinci oldu. 2016'da İzmir'de düzenlenen Türkiye Senkronize Yarışması'nda Mix Age kategorisinde de rakiplerini geçerek altın madalyaya ulaştı. Geçtiğimiz günlerde de Ankara'da düzenlenen Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda takımına bir altın madalya daha kazandırdı.



FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ



Eylül Kaplan, kısa süre içinde öğrencilikten öğretmenliğe, kursiyerlikten şampiyonluğa atlayan renkli öyküsünü şöyle anlattı:



"Televizyondaki buz pateni yarışmalarını büyük bir heyecanla ve imrenerek izliyordum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Buz Sporları Salonu sayesinde fırsat ayağıma gelmişti. 'Artık ben de müziğin akışına uydurduğum figürlerimi buzda kayarak sergileyebilirim' diyerek açılan kursa kayıt oldum. Boş zamanlarımı Buz Sporları Salonu'nda değerlendim. Hocalarım da beni çok güzel yönlendirdi; zorlandığım zamanlar bana umut oldu. Ve onlar sayesinde sayısız kupa kazandım. Şimdi ben de bir antrenörüm."



Antrenör olarak çıktığı ilk yarışmanın Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası olduğunu söyleyen Eylül Kaplan, 10- 15 yaş arasındaki öğrencilerinin, 12 sporcunun gruplar halinde yarıştığı Novice Basic A kategorisinde tüm rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştığını kaydetti. Başarılı sporcu, "İşte o zaman gerçek bir antrenör olduğumu anladım. Eğer 7 yıl önce bize bu imkan sunulmasaydı, bu başarıları asla yaşayamayacaktık" dedi.

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