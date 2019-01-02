Kursiyerlerden Pekdaş'a yeni yıl armağanı

Konak Belediyesi'nin Basmane Semt Merkezi'nde verilen ücretsiz kurslara katılan kadınlar yeni yılı düzenlenen yılbaşı eğlencesiyle kutladı.

Semt merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da katıldı. Kursiyerlerin davetini geri çevirmeyerek, yeni yıl eğlencelerine ortak olan Pekdaş, tüm kursiyerlerin yeni yılını kutladı. Kadınlarla birlikte dans da eden Pekdaş, 2019 yılının hayallerin gerçekleştiği, umut dolu bir yıl olmasını dileyerek, "Mutluluğumuzu çoğaltmak, bir birimize ve kentimize iyi gelmek için bir arada olduk. Çalışıp, çabaladık ve bitirdik bir yılı. Yeni yılda yeni dileklerde bulunmak, umut içinde olmak, hayaller kurmak bir gelenek. Bu gelenek bozulmasın istiyoruz. İnsan hayal ettiği ölçüde başarısı artıyorsa, çabaları çoğalıyor. Sizler burada birlikte üretirken kendinize ve çevrenize mutluluk da kazandırıyorsunuz. Bunu güzel uğraşları yapmaya devam edin" dedi.

Etkinlik sonunda kursiyerler Başkan Pekdaş'a yeni yıl armağanı da verdi. Çiçeğin yanı sıra ürettikleri el emeği ürünlerden Pekdaş'a hediye eden kadınlar, semt merkezlerine verdiği önem ve destekten ötürü de teşekkür etti.