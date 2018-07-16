Kuru üzüm 3-4 liraya inmez

İTB(İzmir Ticaret Borsası) üyesi Mehmet Esmer, kuru üzüm fiyatındaki artıştan memnun olduklarını belirterek, 'Dolar yükseldikçe, doların geldiği seviyeye baktığımız zaman üzüm son dönemde ihtiyaç olan ve talebi artan bir ürün haline geldi. Dolar ile satışı olan bir emtianın yani kuru üzümün 3-4 liralara geri gelmesi imkansız gibi gözüküyor' dedi

Gamze Geçer-Toptancı piyasalarda yıllık bazda fiyatı en çok artan ürün kuru üzüm oldu. Toptancı piyasalarda işlem gören yirmi temel ürünün toptan fiyatlarıyla hazırlanıp yayınlanmakta olan Dünya Emtia Fiyat Endeksi'ne göre son 12 aylık dönemde yıllık bazda 20 üründe de fiyat artışı görüldü. En yüksek fiyat artışı yüzde 60.4 ile kuru üzümde gerçekleşti.

Türk üzümüne talep arttı

Kuru üzümdeki fiyat artışının gayet normal olduğuna değinen Esmer, 'İhracat ürünü olan bir emtiadan bahsediyoruz. Dolar yükseldikçe, doların geldiği seviyeye baktığımız zaman üzüm son dönemde ihtiyaç olan ve talebi artan bir ürün haline geldi. Amerika'da bu yıl rekolte geçmiş yıllara göre düştü. Türk üzümüne olan bir talep var. Bu da birleşince üzüm fiyatları yükseldi. Ama tabi dolar ile satışı olan bir emtianın 3-4 liralara geri gelmesi şu an imkansız gibi gözüküyor. Üzüm çuvala girmeden önce konuşulmazmış. Bu yüzden gelecek dönemde ne olur ne biter bilinmez. Hava şartları da fiyatta etkili. Haziran ayında bir bakıyoruz dolu, bir bakıyoruz yağmur yağıyor. Kuru üzümde 6 lira ve üstünü kalıcı olmasını temenni ediyoruz. Üzüm hak ettiği değeri bulsun istiyoruz' şeklinde konuştu.

İTB üretici lehine çalışıyor

Üretici ile borsa arasında irtibatın kesinlikle sağlandığını vurgulayan Mehmet Esmer, İTB'nin üretici lehine çalışan bir borsa olduğuna değinerek konuşmasına şöyle devam etti, 'İhracatın devam etmesi için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız bu konu çok ciddi çalışmalar yapıyor. Mesela, 2 yıl önce klor pirifoz olayı çıkmıştı. Neredeyse ihracat durma noktasına gelmişti. İhracatçı birlikleri, borsalar büyük çalışmalar yaptı. Bunun için kalıntının ilacı yasaklandı. Üretici lehine inanılmaz çalışma yapıldı. Aynı şekilde Iprodione kalıntısı ile ilgili bir sıkıntı var. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. 10 yıl önce üzüm çuvalları yem çuvallarında, gübre çuvallarında geliyordu. Bunların kalıntıları ihracatı engelliyordu. Bununla ilgili çalışma yapıldı. İzmir Ticaret Borsası bir üretici borsası değil. Ama üretici ile alakasını hiçbir zaman kaybetmemiş ve üretici lehine çalışan bir borsa. Çekirdeksiz kuru üzümde sanki üretici ile borsa arasında sorun varmış gibi algı yaratılıyor. Çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi borsada temsil edilmiyor gibi ithamlarla karşılaştık. Türkiye'de 113 borsa var. Bu borsaların hiçbirinin içerisinde üretici temsilcisi yok. Sistem gereği ticaret borsalarında üretici temsilcisi yok. Borsalar ticaretin ilgilendiren kısmında yer alıyor. Ancak İzmir Ticaret Borsası özellikle üzüm konusunda üreticiye o kadar ciddi destek veriyor ki bu unutulmuş veya unutulmaya çalışılıyor. Borsa olarak bundan son derece rahatsızız.'