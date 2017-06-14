Kurusıkı tabancalara namlu takıp satmış!

İzmir'in Konak İlçesi'nde, evinde kurduğu atölyede kurusıkı tabancalara gerçek namlu takıp sattığı belirlenen 53 yaşındaki B.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kurusıkı tabancaların namlu takılarak mermi atar hale getirildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan teknik takip sonucu Ulubatlı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada atölyeye dönüştürülen odada 20 kurusıkı tabanca, 123 mermi, 46 şarjör ve kurusıkı tabancaları dönüştürmekte kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi. Namlu takılan tabancaların 600 liradan satıldığı öğrenilirken, gözaltına alınan B.K.'nin daha önce silah fabrikasında çalıştığı, ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak suçundan sabıkasının bulunduğu belirtildi.