Kütüphanede 1000 üye sevinci

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nin üye sayısı bine ulaştı.

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi açıldığı günden bu yana büyümeye devam ediyor. Yaklaşık bir yıl önce açılan ve zengin kütüphanesi ile dikkat çeken merkezin üye sayısı 1000’e ulaştı.

Kütüphanenin bininci üyesi Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mert Doğan Korkmaz oldu. Diğer taraftan Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin açık kalacağı saatlerde güncellenerek hafta içi 08.30-12.30 /13.30-21.00, Cumartesi 10.00-15.00 olarak belirlendi.

25 bin kitap Selçukluları bekliyor

19 Şubat 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilen ve adını Selçuk’un yetiştirdiği önemli bilim insanı Prof. Dr. İsmail Aka’dan alan kütüphane ve sosyal etkinlik merkezi günden güne gelişmeye devam ediyor. Kütüphane kısmının yanı sıra bünyesinde düzenlenen sosyal faaliyetlerle de dikkat çeken merkez bugüne kadar kültür ve sanat adına Selçuk’ta düzenlenen önemli etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 25 bin kitabın bulunduğu Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi başta tarih olmak üzere çeşitli romanlar, edebiyat, felsefe, kişisel gelişim, çocuk kitapları açısından her yaştan okura hitap eden kitap seçeneklerine sahip.

Daha uzun süre açık kalacak

Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı’nın Selçuk için bir dönüm noktası olarak; Prof. Dr. İsmail Aka’nın ise bir vefa örneği olarak nitelendirdiği merkez açıldığı günden bu yana ders çalışmak isteyen öğrencilere ve sosyal etkinlik gruplarına da ev sahipliği yapıyor. 785 metrekarelik kullanım alanına sahip merkez bugüne kadar Selçukluları kitapla buluşturmanın yanı sıra psikodrama çalışmaları, masal atölyeleri için de elverişli bir kurum olarak varlığını sürdürüyor.

Selçuk Belediyesi Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi Sorumlusu Bahadır Varvar 1000. üye gururunu yaşadıklarını belirterek; "Kütüphanemizde tarihten felsefeye, edebiyattan çocuk kitaplarına kadar çok farklı konularla 25 bine yakın kitap var. Kitap okumanın önemi üzerine ne kadar konuşsak az. Açılışımız üzerinden bir yıl geçmemiş olmasına 1000. Üye sevincimizi yaşadık. Bir öğrencimizin 1000 üye olarak adını yazdırması bizleri ayrıca mutlu ettik. Kendisine bir kitap hediye ettik. Kütüphanemiz modern mimarisi ve sessiz, huzurlu çalışma ortamıyla kendini geliştirmek isteyen tüm Selçuklular için hafta içi 08.30-12.30 /13.30-21.00, Cumartesi 10.00-15.00 saatleri arasında hizmet veriyor” dedi.