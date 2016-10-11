OTOMOBİLİ DE GASP ETMİŞ

Haber Kaynağı: DHA

Olay, Yeşiova semtindeki Burak Reis Caddesi numara 134'deki 'Soysal Kuyumculuk'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirsiz bir kişi, 35 NS 056 plakalı gri renkli 'Renault Clio' marka otomobili kuyumcunun yakınındaki marketin önüne park edip, içeri girdi. Yanında getirdiği poşeti çalışanlara uzatıp tabancayı doğrultarak, altın ve parayı doldurmalarını istedi. Ancak, çalışanların kendisini ciddiye almaması üzerine tabancayla ateş açtı. İlk ateşte çalışanlardan Ümit Cengiz yaralandı. Paniğe kapılan soyguncu, diğer çalışan Yaşar Ünal'a da ateş edip yaraladı. Dışarı çıkan soyguncu, geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Yaşar Ünal, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ümit Cengiz ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis soygun girişiminde bulunun kişiyi belirleyip yakalamak için çalışma başlatırken, olay yerine gelip incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, suçta kullanılan otomobilin öğle saatlerinde gasp edildiğini belirtti. Yaralıların durumlarının iyi olduğunu dile getiren Uzunkaya, şöyle dedi:"Gasp edilen araç ile buraya geliyor ve silah gösterip altınları doldurmalarını istiyor. Çalışanlar önce şaka olduğunu düşünüyor, sonrasında çalışanların ayaklarına ateş ediyor. İki çalışan var, ikisi de ayaklarından yaralanıyor. Hayati tehlikeleri yok. Bir şüpheli var ve kimliği henüz belli değil. Başka yardım eden var mı onların araştırmasını da yapıyoruz. Ama otomobili gasp eden ve buradaki olayı gerçekleştiren kişi tek. Şahsın geride bıraktığı bir takım iz ve deliller var, en kısa zamanda yakalanacaktır. Gasp edilen bir şey yok, yalnızca iki yaralımız var."Yakındaki marketin sahibi Celal Ersin, soyguncunun otomobili kendi işyerinin önüne bıraktığını, silah sesini duymalarının hemen ardından araca binip, hızla uzaklaştığını söyledi. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.