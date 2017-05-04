Lastiği patlayan TIR, otomobili ezdi

İzmir'in Bornova ilçesinde lastiği patlayan TIR, kontrolden çıkıp aynı istikamette giden otomobili altına aldı. TIR'ın altında ezilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

İzmir Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Bornova yönünden Otogar'a doğru giden Turgut Akın yönetimindeki 35 AS 5367 plakalı TIR’ın sol ön tekerleği patladı. Turgut Akın'ın kontrolünü kaybettiği TIR, sol şeritte seyreden Mehmet Kocabaş'ın kullandığı 34 PG 8621 plakalı otomobile çarptı. Otomobili altına alan TIR, 50 metre sonra durabildi. Kaza yerine gelen AKS ekipleri, TIR'ın altında büyük hasar gören otomobil içerisinde sıkışan Turgut Akın ve Durmuş Kara'yı kurtardı. Yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olmadığı bildirildi. Kazada TIR sürücüsü hafif yaralandı.

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