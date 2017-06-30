Lastik botla kaçmaya çalışan 61 kişi yakalandı

İzmir'in Menderes İlçesi'nden lastik botla umut yolculuğuna çıkan 61 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

Lastik botla kaçmaya çalışan 61 kişi yakalandı

Ahmetbeyli sahilinden dün denize açılarak, Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmeye çalışan bir grup kaçak olduğu ihbarını alan sahil güvenlik ekipleri, harekete geçti. Saat 06.40'ta yeri tespit edilen lastik bottaki 9'u kadın, 6'sı çocuk toplam 61 kaçak yakalandı. 27'si Afganistan, 20'si Suriye, 6'sı Eritre, 2'si Somali, 2'si Kongo, 1'i Burkina Faso, 1'i Senegal, 1'i Etiyopya ve 1'i Pakistan uyruklu kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak Kuşadası'na getirildi.

Kaçaklar yapılan ilk sorgularından sonra, Aydın Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #menderes #kaçak
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