Lego Leauge'da finale kaldılar

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen First Lego Leauge (FLL) 15. Sezon Yerel Turnuvaları Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. Turnuvada Cihat Kora Anadolu Lisesi RoboKod HighFive takımı hem ödül aldı hem de Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

First Lego Leauge (FLL) 15. Sezon Yerel Turnuvaları Fuar İzmir'de gerçekleştirildi. 15 yıldır Bilim Kahramanları Derneği tarafından yürütülen etkinliklerde çocuklar robot tasarlama, program yazma gibi alanlarda kendilerini gösteriyor ve takım halinde çalışmasını öğreniyor. Yerel yarışmalarda başarı gösteren takımlar Türkiye finallerine katılma hakkı kazanıyor. Fuar İzmir'de gerçekleştiren İzmir Yerel Turnuvalarına katılan Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi takımı RoboKod HighFive en girişken, etkin ve verimli takıma verilen "En İyi Takım Çalışması" ödülünü aldı.

Geleceğe sağlam adım

Ayrıca bütün ödül kategorilerinde dengeli ve yüksek performans gösteren takımlara verilen "Ulusal Turnuvaya Katılım Biletini" alarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Öğrencilerinin başarı elde etmesinden mutlu olduğunu dile getiren Cihat Kora Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Yetişken, "Lisemizde hem öğretmenler hem de idari kadro olarak öğrencilerimizi koşulsuz şartsız desteklemeye devam edeceğiz. Onların geleceğe sağlam adımlar atması bizim temel amacımızdır. Turnuvada yer alan takımımız RoboKod HighFive'ı gösterdikleri üstün başarılardan dolayı tebrik ederim" diye konuştu.