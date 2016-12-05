Lemi Yerli'nin adı parka verildi

Karşıyaka Belediyesi, ilçe spor tarihinin en önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Lemi Yerli'nin adını, Dedebaşı'da bir parka verdi

Başkan Akpınar 'İlçemize ve kentimize değer katan isimleri sonsuza kadar yaşatıyoruz' dedi. Karşıyaka Spor Kulübü'nün efsane futbolcularından olan ve geçen yıl aramızdan ayrılan Lemi Yerli'nin adı, Dedebaşı Spor Kulübü'nün de içinde bulunduğu 6111 sokaktaki parka verilerek ölümsüzleştirildi. İçerisinde spor aletleri, yürüyüş parkuru, oturma yerleri de bulunan parkta, yapılacak düzenlemelerin ardından isim verme töreni gerçekleştirilecek.



Vefa günü'nde anıldı



Karşıyaka'nın efsane isimlerinden biri olan Lemi Yerli, Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Vefa Günü' etkinliğinde de söyleşi ile anıldı. Yücel İzmirli'nin yönettiği panelde Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski kalecilerinden Ekrem Güçsav, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi, Yazar Ahmet Diker ve Fotoğraf Sanatçısı Vehbi Moğol konuşmacı olarak anılarını anlattı.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar 'İsmi Karşıyaka ile özdeşleşen kişileri, yeni kuşaklara aktarmak ve unutturmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Değerlerimize her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz' dedi.



Unutulmaz Karşıyakalı



1926 yılında Karşıyaka'da dünyaya gelen Lemi Yerli; ilk, orta ve liseyi Karşıyaka'da tamamladı. Ortaokul yıllarında KSK forması giyerek maçlara çıkmaya başladı. Öğrenimini sürdürdüğü Karşıyaka Lisesi'nde takımı ile İzmir ve Türkiye birincilikleri elde etti. 1952 yılında Fransa'nın Racing takımına transfer oldu. Döneminde yurt dışında oynayan iki Türk futbolcudan biri olarak spor basınında sürekli yer aldı. Ordu Milli Takımı'nda oynarken sakatlanıp futbol hayatını bırakmak zorunda kaldı. 15 yıl aralıksız futbol oynayan Lemi Yerli, 3 yılını yurt dışında, 12 yılını KSK forması altında tamamladı. KSK'de farklı yıllarda yönetimlerde yer aldı. 2015 yılında 89 yaşında yaşamını yitirdi.



