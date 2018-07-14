Lemurlar organik besleniyor

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli sakinlerinden olan lemurlar, burada yetiştirilen organik meyvelerle besleniyor. Yaşam alanlarının hemen yanında oluşturulan bahçede bakıcıların dalından kopardığı meyveler, lemurların en sevdiği yiyeceklerin başında geliyor

Lemurlar organik besleniyor
14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:09

İri, parlak gözleri, tuhaf çığlıkları ve sempatik tavırlarıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerinden büyük ilgi gören lemurlar, artık kendi yaşam alanlarının yanındaki bahçede yetişen meyvelerle 'organik' besleniyor. Dünyada nesli tükenen hayvanlar listesinde yer almasına rağmen İzmir'deki aileleri istikrarlı bir şekilde büyüyen lemurların beslemesinin karşılandığı bahçede, onların en sevdikleri meyvelerden incir, elma, armut, kayısı, şeftali ve mandalina yetiştiriliyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki bakıcılar, lemurların en sevdiği yiyeceklerin başında gelen organik meyveleri dalından elleriyle koparıp yine elleriyle besliyor. Sevimli hayvanların mönüsü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, özel olarak hazırlanan serinletilmiş meyve ve sebzelerle daha da zenginleşiyor.


Kaynak: DHA
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