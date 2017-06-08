Leonardo DiCaprio'dan Türkiye paylaşımı

AMERİKALI ünlü aktör Leonardo DiCaprio kendi Instagram sayfasında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Basın Büro Sorumlusu Esat Sungur'un çektiği ve bir yarışmada ödül de alan orman fotoğrafı paylaştı

Birleşmiş Milletler Çevre ve Barış Elçisi olan ünlü aktör Leonardo DiCaprio, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) 2015 yılında ortaklaşa düzenlediği '4 Mevsim Türkiye Ormanları' konulu yarışmada mansiyon ödülü alan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Basın Büro Sorumlusu Esat Sungur'un, Manisa'nın Demirci ormanlarında çektiği bir fotoğrafı resmi Instagram sayfasında paylaştı. Çevreci kimliği ile bilinen, ABD'nin kısa süre önce Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle Başkan Donald Trump'a tepki gösterenler arasında yer alan DiCaprio, fotoğrafın altına şunları yazdı:"Ormanlar, çevre, ekonomi ve topluma, hepsine aynı anda fayda sağlar. Orman idaresi sadece iklim değişikliği ile değil ayrıca su kalitesinin iyileştirilmesi, biyolojik çeşitlilik, haşere mücadele, istihdam ve turizm gibi konularda da çalışmalar yapmaktadır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, devlete ait orman çalışanlarının eğitilmesi de dahil olmak üzere kapsamlı karbon ölçümlerinin yeni bir sistemle alınması yoluyla Türkiye 'nin orman yönetimini geliştirmek için çalışmaktadır."İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde 14 yıldır görev yapan ve İzmir ile Manisa ormanlarını fotoğraflayan Esat Sungur, aktörlüğünün yanı sıra çevre kirliliği, küresel ısınma konularında Birleşmiş Milletler elçiliği görevini de üstelenen, sanatçı sorumluluğu taşıyan dünyaca ünlü bir aktörün kendi sosyal medya hesabında fotoğrafını görmekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını söyledi. Küresel ısınmanın tek panzehiri olan ormanların korunması için önce eğitim ve bilinçlenmenin şart olduğunu, bunun da en iyi yolunun görsel materyallerle farkındalık yaratmaktan geçtiğini dile getirdi.