Leylekler için su kemerlerinin restorasyonuna ara verildi

İzmir'in Selçuk Belediye'nin de çabaları ile leyleklerin konaklaması için en elverişli yerlerden biri haline getirilen ilçede, şimdi de leylekleri rahatsız etmemek için su kemerlerinin restorasyon çalışmalarına bir süreliğine ara verildiği bildirildi

Selçuk Belediyesi leylek yuvalarının bakımını yapmaya devam ediyor. Türkiye'de leylek halkalamasının yapıldığı ilk yerlerden biri olan Selçuk, aynı zamanda yaşamaları, beslenmeleri açısından da elverişli bir coğrafya olarak dikkat çekiyor. Leylekler rahatsız olmaması için ilçede devam eden su kemerleri restorasyon çalışmalarına da ara verildi. 2010 yılından itibaren 378 adet leylek yavrusunun halkalandığı Selçuk'ta, elektrik direklerindeki yuvalarda belediye ekipleri tarafından daha güvenli olan platform yuva haline getiriliyor. Yapılan bu çalışmalarla leylek ölümlerini önüne geçmeye çalışan belediye ekipleri, aynı zamanda tehlike oluşturacak durumların da önüne geçmeyi hedefliyor. Leylek yuvalarının bakım ve onarımları, Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı önderliğinde, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Ortaç Onmuş ve Gediz Elektrik A.Ş. ile birlikte yürütülüyor. Yetkililer, beslenme odakları, ses ve gürültü azlığı nedeniyle Selçuk'un leylekler için vazgeçilmezi bir adres olduğunu belirtti. Selçuk'ta tespit edilebilen 75 leylek yuvası olduğu bildirildi.

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