LGBTİ'ler seslerini duyurmak için yürüyüş yaptı

İzmir’de 6. Geleneksel LGBTİ onur yürüyüşü gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin kişilik grup Alsancak'ta sloganlar atarak yürüdü

Şefika Bal- 6. ‘Onur Yürüyüşü’ İzmir’de gerçekleştirildi. LGBTİ(Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel, İnterseks) +’ların düzenlediği yürüyüşe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. BandoSol grubunun eşlik ettiği yürüyüş, renkli anlara sahne oldu.

Özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışanlara karşı yürüyoruz.

İzmir’de yıllardır geleneksel olarak düzenlenen Onur Yürüyüşü her yıl Stonewall ayaklanmaları adına gerçekleşmektedir. 1969 yılında Stonewall adlı barda baskıya dayanamayan eşçinseller ayaklanmış ve bir dizi eylemler sergilemişlerdir. Buna dayanarak ‘Onur Yürüyüşü’ ismi ortaya çıkmış, kişinin kendisinden utanmayışının yansıması olmuştur.

İzmir LGBTİ+ yürüyüş komitesi adına konuşan Semih Aydemir, ‘İnatla, kararlılıkla, coşkuyla yürüyoruz. Tek başımıza değil bir arada yürüyoruz. Varoluşlarımıza günah, suç, ya da hastalık diyerek hislerimizi, arzularımızı, her türlü hak ve özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışanlara karşı yürüyoruz ’dedi.

Gökkuşağının altından geçerek daha güzel bir dünyaya yürüyeceğiz



Cinsiyet yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılanlar adına yürüdüklerini belirten Aydemir, ‘Biz her birimizin sesi oluruz, hak ve özgürlüklerimiz için biz olur yürürüz. Yolumuza ne çıkarsa çıksın devam edeceğiz, gökkuşağının altından geçerek daha güzel bir dünyaya yürüyeceğiz’ sözlerini kaydetti.

Cinsel kimlik ve yönelimleri yüzünden şiddete uğrayan, katdedilen LGBTİ+’lar da yürüyüşte şu sözlerle anıldı; ‘ Hayatta olamayanlar, sizlerin ruhunun ışığını da saçacağız. Hayatta kalanlar birbirimize derman olacağız. Biz onurla yürürüz’