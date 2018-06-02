LGS’de öğrenci ve velilerin kafası karışık

LGS’ye giren 1 milyon ortaokul öğrencisinin de velilerin de sınav sonrası kafası daha da karıştı. Öğrenciler sürekli sınav sistemi değiştiği için ders çalışmayı bıraktıklarını söylerken veliler ise, çocuklarının sınava girip girmemesi konusunda çok kararsız kaldıklarını çünkü sınava giren de girmeyen liseye gidecek eleştirisinde bulundu

Şefika Bal- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen liselere geçiş sınavı değişen sistemin ardından bu yıl ilk kez Liselere Geçiş Sınavı(LGS) olarak düzenlendi. Yurt genelinde yapılan sınava, yaklaşık 1 milyon öğrenci katıldı. LGS iki oturum şeklinde uygulandı. İlk bölümü sözel ikinci bölümü ise sayısal derslerden oluşan sınava oturumlar arasında 45 dakika mola verildi.

Sınav süresince okul bahçesinden ayrılmayarak çocuklarına destek olan aileler geçen yıllarda düzenlenen Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG)'nın öğrenciler için daha verimli olduğunu söyledi. Veliler, öğrencilerin TEOG şeklinde gerçekleştirilen sınavda 3 yanlışın bir doğruyu götürmemesini ve öğrencinin okuduğu okulda sınava girmesini stres yapmaması açısından avantaj olarak görüyor.

‘Sınav değişikliklerinden ders çalışmayı bıraktık’

Sınav sistemlerinin sürekli değişiminden rahatsızlık duyduklarını belirten öğrenciler, ‘Sürekli hem eğitimde hem sınavda değişiklikler yapılıyor. Artık kafamız çok karıştı. Mesela geçen yıl TEOG vardı bu yıl LGS var. Üniversiteye gireceğimiz zamana kadar üniversite sınavı da kim bilir kaç defa değişecek. Bu değişikliklerden o kadar sıkıldık ki artık ders çalışmayı bıraktık’ dedi.

‘Sınava giren de girmeyen de…’

Liseye giriş sınavına girmeyen öğrencilerin eve en yakın liseye gönderilmesini eleştiren veliler ise, şöyle konuştu: Çocuğumuzun sınava girip girmemesi konusunda çok kararsız kaldık. Sınava girmeyen çocuklar da liseye gidecek girenler de. Burada ayrım nasıl yapılacak hala anlamış değiliz. Özellikle hangi okul nitelikli ya da hangisi niteliksiz olacak ve ayrımı nasıl yapılacak yeterli açıklama yapılmadı. Bu nedenle de bilgimiz yok.

22 Haziran tarihinde sonuçları açıklanacak olan sınavın tercih ve yerleştirmelerine ilişkin iş ve işlemler 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda açıklanacak.



