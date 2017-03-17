Libya'da batan Türk gemisinde, İzmirli kaptan hayatını kaybetti

Libya açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batan Türk kargo gemisinden 8 kişi kurtarılırken, kayıp 5 kişiden 3'ünün cesedi bulundu. Cesedi bulunanlardan birinin geminin ikinci kaptanı İzmirli 66 yaşındaki Doğan Tuğbay olduğu ortaya çıktı.

Emekli deniz astsubayı olan Doğan Tuğbay, 23 yıldır kaptanlık yapıyordu. 1972 yılından beri denizlerde seferlerde bulunan 2 çocuk, 2 torun sahibi emekli deniz astsubayı Doğan Tuğbay'ın, 1994 yılında emekli olduktan sonra uzun yol gemilerinde ikinci kaptan olarak çalıştığı öğrenildi. Daha önce defalarca okyanus ötesi rotalarda görev yapan, ayrıca birinci sınıf dalgıç olan Tuğbay'ın, son 4 yıldır Marmaris ve Rodos arasında kaptanlık yaptığı belirtildi. Tuğbay'ın yaşamını yitirdiği gemideki kaptanın rahatsızlanması nedeniyle, onun yerine görevi kabul ettiği, yakınlarına seferden döndükten sonra artık çalışmayacağını söylediği öğrenildi.Doğan Tuğbay'ın, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürü Alper Tuğbay'ın babası olduğu, gelini Süeyda Tuğbay'ın da İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın özel kalem amiri olduğu öğrenildi. Babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Alper Tuğbay, "Denize bizi babam alıştırdı. Onun sayesinde ben de deniz polisi oldum. Kendisi de deniz aşığıydı. Çok sevdiği denizde öldü. İki torununu da çok severdi" dedi.Doğan Tuğbay'ın cenazesinin Libya'da işlemlerin tamamlanmasının ardından yurda getireleceği öğrenildi.