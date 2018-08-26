Limandaki eksikleri tamamlamak için 1 yılımız var

İzmir DTO Başkanı Yusuf Öztürk, "Kruvaziyer turizmi gelirin yanı sıra ülkenin tanıtımı için çok önemli. Yolcuyu ilk karşıladığımız Alsancak Limanı'nın salonu yenilenmeli" dedi

Şefika Bal- Bölgemizdeki Kuşadası, İzmir, Çeşme ve Dikili limanlarına 2017 yılında 206 kruvaziyer gemi ile 196 bin yolcu geldi. 2018'in ilk yarısında ise gelen gemi sayısının 69'a, gelen yolcu sayısının 56 bine ulaştığını söyleyen İMEAK İzmir Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Kruvaziyer turizmi bir ülkeye gelir getirmenin çok ötesinde, o ülkenin uluslararası alanda tanıtımı için çok önemli. Her yıl katılarak kruvaziyer operatörlerinin yetkilileri ile bir araya geldiğimiz Seatrade Cruise Global Fuarı'ndan bu yıl güzel haberlerle döndük. 2019 yılından itibaren kruvaziyer devi MSC İzmir'e 4 kez ve Antalya'ya 3 kez sefer gerçekleştirmeyi planlıyor. Norwegian Cruise Line, 2019'da Kuşadası Limanı'na 5 sefer yapacak. Holland America Line 2020 yılından itibaren rotasına yeniden Türkiye'yi ekleme kararı aldı. Ayrıca Royal Carribean'ın Azamara hattı, Kuşadası'na uğrayacak. Böylece kruvaziyer turizminde Türkiye markası yeniden parlayacak. Bu gelişmeler dikkate alınarak Alsancak Limanı yolcu salonunun modernizasyonu ve diğer eksiklikler vakit kaybedilmeden tamamlanmalı" diye konuştu.

Turizm bu yıl yükselişte

Önümüzdeki yıllarda deniz turizmi başta olmak üzere turizmden daha fazla gelir sağlanması gerektiğinin önemini vurgulayan Yusuf Öztürk, "Bölgemizde 3 bin civarında bağlama kapasitesine sahip 8 marinamız, deniz turizminin yüz akı. Ancak ülkemiz 24 bin yat kapasitesi ile Akdeniz çanağında hak ettiği yerde değil. Su sporları ve diğer deniz turizmi yatırımlarını destekleyerek, turizm gelirlerini hızla artırabiliriz" sözlerini kaydetti.

Ege, su sporlarında cazibe merkezi

Ege Bölgesi'nin, rüzgar sörfü ve dalış turizminde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Öztürk, "Son yıllarda bölgemizdeki tüm turizm merkezlerinde sörf sporuna yönelik ilgi artıyor. Türkiye Yelken Federasyonu ve belediyelerimiz işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Rüzgar Sörfü Türkiye Ligi ve şampiyonası ile çok önemli bir tanıtım yaptığımıza inanıyoruz. Deniz canlılarına yeni yaşam alanı yaratmak ve dalış turizmini geliştirmek için yapay resif projelerine destek veriyoruz. Çeşme, Karaburun, Dikili ve Kuşadası'ndaki yapay resif projelerinin yanında Çeşme Sualtı Sergisi için hazırlıklar devam ediyor. Ege kıyılarını, tarih ve doğanın sualtında buluştuğu dalış turizminde dünyanın çekim merkezi haline getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Komşuyla ticaret artmalı

Türkiye ile komşu Yunanistan arasında deniz ulaşımını ve turizmi artırmak için önemli projeler geliştirdiklerini belirten İzmir DTO Başkanı Öztürk, "Yunan adalarında yaşayanlar da alışverişlerini Ayvalık'ta, Çeşme'de, Kuşadası'nda yapıyor. Ancak iki yaka arasında yolcunun beraberinde götürdüğü eşya dışında ciddi ölçüde bir ticaret yaratılamadı. İzmir-Selanik Ropax hattı kurulması, ticari yatların, yolcu gemilerinin ve turistlerin sıkıntısız şekilde Ege Denizi'nde seferlerine devam etmesi gibi Ege'nin iki yakasını bir araya getirecek projeler için gayretlerimiz devam edecek" diye ekledi.