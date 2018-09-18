Liselerde ikili eğitim büyük bir hata

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, "Yerleştirme problemini liseleri ikili eğitime geçirerek çözmek, telafisi mümkün olmayacak derecede büyük bir hatadır" dedi

Şefika Bal- Liselere geçiş sisteminde binlerce öğrencinin hiçbir yere yerleşmemesi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, "Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Anadolu lisesine gitmek isteyen öğrenci gidecek, kontenjanlar artırılacak" dedi. Ardından Türkiye genelinde, yeni yerleştirme sisteminin ardından bazı liselerde ikili eğitime geçildiği ortaya çıktı. 9'uncu sınıf kontenjanları neredeyse iki katına çıkan bu liselerde, dersler 07.00'de başlayacak, 20.00'de bitecek. İzmir'de henüz hangi liselerde ikili eğitim uygulanacağı belli değil.

'Hükümetin eğitim hedefleriyle çelişiyor'

"Bakanlık bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltme yoluna gitmemelidir" diye konuşan Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, "LGS sonrası kötü bir yerleştirme sistemi kuran Bakanlık bürokratları, çözümü ikili eğitimde görmemelidir. Bakanlığın adrese dayalı sistemi doğru düzgün uygulayamamasının sıkıntılarını yaşıyoruz. Bakanlıkta sanki gizli bir el sistemi sabote etmiş. Sonuçta meslek liselerinde okuması gereken öğrenciler Anadolu liselerine, Anadolu liselerinde olması gereken öğrenciler de meslek liselerine yerleştirilmiştir" dedi.

Başkan Bina, yerleştirme problemini liseleri ikili eğitime geçirerek çözmenin, telafisi mümkün olmayacak derecede büyük bir hata doğurduğunun altını çizerek şu sözledi ekledi: Bu hem meslek liselerinin boşalmasına sebep olur hem de Anadolu liselerinin iflası anlamına gelir. Anadolu liselerinde günde sekiz saat ders görülmektedir. İkili eğitimde bu on altı saate çıkacak demektir. Çocuklarımız sabah namazında derse başlayacak, yatsı namazında okuldan ayrılacak demektir. Böyle bir eğitim kabul edilemez.

"Bu durum ayrıca hükümetin eğitim hedefleriyle bir çelişiyor" diyen Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Musa Bina, "2019'da bütün illerde tekli eğitime geçmeyi hedefleyen hükümet, kendi hedeflerini yine kendisi baltalamış olmaktadır. Tekli eğitimde olan kurumları, beceriksiz bürokratların marifetiyle ikili eğitime geçirmek hükümet için tam bir fiyasko olur. Bakanlığı bu konuda uyarıyor, ikili eğitim ucubesine geri dönülmemesi gerektiğini söylüyoruz." diye ekledi.

'İki okulun işi tek okula yükleniyor'

İkili eğitim sistemi ile ilgili Eğitim-Sen'in de fikirleri aynı doğrultuda. Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, ikili sistemin şimdiye kadar liselerde değil ilkokul düzeyindeki okullarda uygulandığını ancak problemler yaşattığını hatırlattı. Kılıç, "Çocukları sıkmadan ve yormadan eğitim vermeliyiz. İkili olmayan eğitim sistemi öğrencilerin eğitimden beslenmelerini sağlıyor ve bilimsel eğitim normlarına uyuyordu. Lise düzeyindeki öğrenciler tüm gün okul ve ek ders koşuşturmacası içine girmektedir. Dinlenme saati olmaksızın bir eğitim uygulaması öğrencileri yorar ve ders başarılarını düşürebilir" diye konuştu.



Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir dakikalık giderinin bir asgari ücretlinin bir aylık çalışmasına bedel olduğunu söyleyerek şu sözleri kaydetti: İkili eğitim sistemi ile birlikte iki okulun işi tek okula yüklenmektedir. Ahlat'ta yeni saray yapmayı düşünen hükümet, öğrencilerin geleceği için eğitim yatırımı yapmıyor. Çocukların geleceğiyle oynuyor. Eğitim sisteminin daha dikkate alındığı politikalar izlenmelidir.