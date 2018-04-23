Liseli genç lenfomaya yenildi!

İzmir'de, lise son sınıf öğrencisi Gürkan Bayır (18), bir süredir tedavi gördüğü lenfoma (lenf kanseri) nedeniyle yaşamını yitirdi
Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nin 12'nci sınıf öğrencisi Gürkan Bayır'a, yaklaşık 1 yıl önce lenfoma teşhisi konuldu. Liseli Bayır, İzmir'deki özel hastanede tedavi görürken, uzaktan eğitim programına alınarak, evde eğitimini sürdürdü. Bayır, 1 senedir tedavi gördüğü lenfoma nedeniyle bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Gürkan Bayır'ın cenazesi, bugün Çamdibi Debre Camii'nde, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.