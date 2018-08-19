lösemi hastası 9 yaşındaki Emre yaşamı babasında buldu

Uygun 4 donörden 3'üne ulaşılamaması, diğerinin ise vazgeçmesi nedeniyle umutla beklediği kök hücreyi alamayan lösemi hastası 9 yaşındaki Emre Çatal, son çare olarak yarı uyumlu babasından yapılan nakille yaşama bağlandı

Kütahya'da yaşayan Ömer Faruk ve Aysen Çatal çiftinin lösemi hastası ilkokul 2. sınıfta okuyan çocukları Emre Çatal, yaklaşık bir yıl süren zorlu mücadelesinin ardından sağlığına kavuştu.

Ankara'da 2017'nin kasım ayında lösemi teşhisi konulduktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine başlanan Emre için Almanya'da 2, Güney Kıbrıs ve Türkiye'de tam uyumlu birer donör bulundu.

Yurt dışında yaşayan 3 adaya sisteme verdikleri iletişim bilgilerinden ulaşılamadı. Türkiye'de yaşayan 34 yaşındaki donör ise son anda verici olmayı kabul etmedi.

Geçen süreçte doktorlar "acil nakil" önerince son çare olarak kısmi uyumlu olan anne ve baba ilik ve kök hücre için hastaneye yattı.

Öğretmen çiftin başta Kütahya'daki öğrencileri olmak üzere Türkiye'de ve yurt dışında "Emre'ye umut ol" başlığıyla kampanyalar düzenlendi ve binlerce kişi donör olmak için başvurdu.

Antalya'daki özel bir hastanede yapılan tetkiklerde baba Ömer Faruk Çatal'ın değerlerinin, nakil için eşine göre daha uygun olduğu belirlendi.

Bunun üzerine babadan alınan kemik iliği ve kök hücre, 13 Temmuz'da Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek başkanlığındaki ekip tarafından Emre'ye nakledildi.

Tedavi sürecinin ardından yapılan testlerde, ailenin son umudu olan kısmi uyumlu naklin yüzde 98 tuttuğu belirlendi.

Yaklaşık bir yıldır donör arayışı içerisinde olan gelecek haberleri umutla bekleyen ancak bu süreçte zaman zaman umutsuzluğa kapılan küçük Emre, babasından alınan ilik ve kök hücreyle yaşama tutundu.

"Bayramımız şimdi başladı"

Baba Ömer Faruk Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakil bekleme sürecinin büyük zorluklarla geçtiğini, son çare olarak aileden kemik iliği transplantasyonunu kabul ettiklerini söyledi.

Nakil sürecinin 3 Temmuz'da başladığını, sekiz gün boyunca Emre'ye yoğun ilaç tedavisi uygulandığını aktaran Çatal, sonrasında oğlunun 1 ay nakil ünitesinde kaldığını ve bu süre içinde annesi dışında yanına kimsenin giremediğini ifade etti.

Bekledikleri olumlu sonucu aldıklarında büyük sevinç yaşadıklarını dile getiren Çatal, şöyle konuştu:

"Tetkikler kök hücrenin yüzde 98 oranda tuttuğunu gösterdi. Uzun süre donörlerden olumlu cevap bekledik, meğer uygun ilik bizdeymiş. Bizim bayramımız şimdi başladı. Dua eden, sosyal medyada paylaşımlarda bulunan, donör olmak için kan bağışlayan, kampanyalara katılan herkese teşekkür ediyoruz. Belki onların kemik iliği uymadı ama bir başka çocuğa uyacağına inanıyoruz. Emre şimdi evde ve çok enerjik. En çok yemekleri özlemiş. Oğlum şimdi Göztepe'nin altyapısında oynamanın hayalini kuruyor."

Hastaneden taburcu edildikten sonra tedavisine evinde devam edilen Emre Çatal ise "İnşallah tüm lösemili çocuklar donör bulur." çağrısında bulundu.