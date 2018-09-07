Lösemi hastası Afra acil trombosit bekliyor

2 yaşındaki down sendromlu, lösemi Afra Eylül trombosit kan bekliyor

Lösemi hastası Afra acil trombosit bekliyor
07 Eylül 2018 Cuma 14:45

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 2 yaşındaki down sendromlu Afra Eylül'ün acilen B Pozitif trombosit kana ihtiyacı var.

Kemalpaşa'da yaşayan Altun- Recep Arabacı çiftinin kızları Afra Eylül'e geçen yılın Temmuz ayında, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu.

Kemoterapinin tedavi için yeterli olmaması üzerine doktorlar, 1 ay önce, minik Afra Eylül'e ilik nakli yapılması gerektiğine karar verdi. 2 yaşındaki Afra Eylül lösemi tedavisi için acil trombosit kana ihtiyaç duyuyor. Minik Afra Eylül, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde B Pozitif Trombosit kana bir an önce  kavuşmak için bekliyor.


İletişim bilgileri; Recep Arabacı( Afra Eylül'ün babası)
0551 391 70 25
Ege Üniversitesi Kan Merkezi

Etiketler; #afra #lösemi #kan
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