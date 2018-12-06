Maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi

İzmir'in Menemen ilçesindeki özel okulda öğretmenler, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derse girmedi. Konuyla ilgili açıklama yapmayan okul yönetiminin bir süredir mali sıkıntıda olduğu öğrenildi

Ulukent Mahallesi'ndeki bir özel okulun öğretmenleri, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmeme kararı aldı. Bazı öğretmenler, bugün alınan kararı uygulayıp, derslere girmedi. Öğretmenleri derse girmeyen öğrenciler de okul bahçesinde spor yaparak ya da sınıflarında ders kitabı okuyarak, zaman geçirdi. Durumu öğrenen bazı veliler ise okula gelip çocuklarını eve götürdü. Okul yönetimi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.