Maaşlarını alamayan ve işten çıkartılan doktorlar eylem yaptı

Karabağlar'da bir tıp merkezinden işten çıkartılan doktorlar, tıp merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Çalışırken aylık ücretlerini alamadıklarını öne süren doktorlara İzmir Tabip Odası da destek verdi

Karabağlar'daki Zeybek Tıp Merkezi'nde Ocak ayından bu yana ücret alamadıkları gerekçesiyle tıp merkezinin sahibiyle görüşen, uzlaşamayınca iş görmeme yoluna giden ve süreç sonunda işten çıkarıldığını öne süren 10 doktor basın açıklaması yaptı. Tıp merkezi önünde bir araya gelen doktorlara İzmir Tabip Odası da destek verdi. Doktorlar adına konuşan göz doktoru Yasemin Dorken, şunları söyledi:



"Zeybek Tıp Merkezi'nde çalışan hekimler olarak özverili çalışmalarımıza rağmen uzun bir süredir ödemelerimiz düzenli olarak yapılmamıştır. Bu nedenle 24 Nisan 2017 tarihi itibariyle hastalarımıza hizmet verememiş bulunuyoruz. İşveren tarafından mevzuata aykırı bir şekilde işlerimize son verildiği bildirilmiştir. Tıp merkezine ve çalışma odalarımıza girişimiz engellenmiştir. Bizim hiçbir zaman hastalarımızı mağdur etmek gibi bir niyetimiz olmamıştır. Ancak işveren durumu dikkate almadığı gibi hiçbir uzlaşma talebinde bulunmamıştır."



İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlgül Bilgin ise, ücretlerini alamayan meslektaşlarının yasadan kaynaklanan 'İş görmeme' haklarını kullanarak yapmaları gerekeni yaptıklarını ifade ederek şöyle dedi:



"Birkaç gündür yakından izlediğimiz süreç işverenin emeğe saygıdan yoksun, hak edişleri görmezden gelen tutumu nedeniyle çıkmaza girmiştir. Gelinen bu noktada bir yandan meslektaşlarımızın hak edişleri ödenmezken; diğer yandan da işverenin uyuşmaz ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle bu bölgede sağlık hizmeti veren bir kurum devre dışı kalmıştır. Bu da bölge insanımızın sağlık hizmetine erişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Akla gelebilecek her türlü meşru düzlemde meslektaşlarımızın hak arayışında onların yanında olacağız."