Maden sektörü İzmir'de buluştu

MINEX 7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı. Maden sektörünü İzmir'de buluşturan ve son üç yılda yerli ve yabancı katılımcı sayısı yüzde 94 artan MINEX fuarı ile birlikte 6. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi'nin de açılışı yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Türkiye'nin en büyük ve en nitelikli fuar alanı Fuar İzmir'de hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz gün açılışı yapılan Shoexpo ve Pretexpo fuarları ile ayakkabı ve tekstil sektörünün devlerini İzmir'de buluşturan Fuar İzmir, şimdi de MINEX-7. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ile maden sektörü temsilcilerini İzmir'de ağırladı. TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen 6. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi'nin (IMMAT) de startının verildiği fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Fuar İzmir'in ülke ve bölge ekonomisi için önemine değinerek, "3 yıldır Fuar İzmir'de İzmir'in fuarcılığını büyütmeye çalışıyor, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm sektörleri, üreticileri, alıcıları, kullanıcıları burada buluşturuyoruz. Ülke ve bölge ekonomisini canlandırırken, dünyaya kentimizi, bölgemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ülkeler arası ekonomik, sosyal, kültürel işbirliğinin artarak devam etmesi için yoğun mücadele ediyoruz. MİNEX fuarının sektör temsilcilerine, çalışanlarına, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.





"Eceldir, kaderdir" diye geçiştirilemez



Konuşmasında Soma maden faciasında şehit olan 301 işçiyi anan ve ile son olarak Şırnak'ta maden ocağında meydana gelen çökme sonucu hayatını yitiren 7 işçi ile ilgili yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Şırnak'taki kazanın ruhsatsız olarak çalışan bir maden ocağında meydana geldiğinin altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Bu kazalar eceldir; kaderdir diye geçiştirilemez. Mutlaka ve mutlaka gereken tedbirlerin alınması gerekmektedir. Maden ocağında çalışan işçilerimiz nasıl katma değer üretmek için canları pahasına çalışıyor ve üretiyorlarsa onların can güvenliğini sağlamak, gerekli tedbirleri almak, gerekli teknolojiyi üretmek başta merkezi hükümet olmak üzere hepimizin sorumluluğundadır. Bunun neden yapılmadığını, neden kontrol edilmediğini, neden gerekli önlemlerin alınmadığını sadece madenciler veya sektör temsilcileri değil tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının irdelemesi ve sorgulaması gerekmektedir" diye konuştu.









Çevre ve insan sağlığı korunmalı



Yeraltı zenginlikleri değerlendirilirken çevreye zarar verilmemesi gerektiğine de dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, "Dünyada söz sahibi olduğumuz doğal kaynaklarımızın maksimim katma değer üretilerek ihracatının yapılması ülkemizin ana hedefi olması gerekiyor ve bir devlet politikası olarak bunun desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Yeraltı zenginliklerimizin gün yüzüne çıkartılması ve ülkenin kalkınmasında katma değer üretmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Ama en çok dikkat etmemiz gereken konu bu faaliyetler sürdürülürken çevreye ve doğaya zarar verilmemesidir. Çevre ve insan sağlığını koruyan teknolojilerin kullanılması, faaliyetlerin çok sıkı ve bağımsız kurumlar tarafından denetlenmesi gerekmektedir" diye konuştu.





Mazeret üretilmesin!



TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel ise yaptığı konuşmada Türkiye'de madenciliğin gelişmesinin iş kazaları ve çevresel sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, "Bu sorunlarının çözülmesi için yeraltı madenciliğinde gelişmiş ekipmanların kullanımı zorunludur. Soma'da meydana gelen 301 maden işçisinin ölümüne neden olan davayı izlemek için geçen gün Akhisar' a gitti ve adalet talebimizi dile getirdik. Sözlerimizi tamamlayamadan Şırnak'tan acı haber geldi. 3 yıl önce yaşanan 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan benzer kazada 7 işçi yaşamını kaybetmesinin nedeni, söylediklerinizin dikkate alınmamasıdır. Buradan tekrar söylüyoruz. Kimse 'ocak kaçaktı' mazeretinin arkasına saklanmasın! İnsan yaşamını maliyet gören bu anlayış devam ettiği sürece ölümler devam edecektir" dedi.









MINEX yüzde 94 büyüdü



Fuar İzmir'de 20 bin metre kare alanda düzenlenen MINEX’te, 2015’te 84 olan yabancı katılımcı sayısı, 2017’de 180’e çıktı. 82 olan yerli katılımcı ise 142’ye yükseldi. Toplamda sayı yaklaşık yüzde 94 artarak 166’dan 322’ye çıktı.



Fuarda ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Finlandiya, Güney Afrika, Kanada, İspanya, Avustralya, İran, Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, Hollanda, İsrail, Japonya, Kore, Norveç, Romanya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Ukrayna’dan katılımcılar da yer alıyor.





Fuarla eş zamanlı kongre



TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen 6. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT) ise yine 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında, MINEX 2017 Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak Fuar İzmir’de başladı. Uluslararası bilim insanlarının ve uygulayıcıların katıldığı kongrenin amacı; maden makinelerinin kullanıcıya tanıtılması, verimliliklerinin ve ekonomiye katkılarının araştırılması, bu alandaki teknik ve bilimsel gelişmelerin ilgili çevrelere aktarılması, araştırmacı, işletmeci, imalatçı, firma temsilcisi ve yöneticilerin aynı platforma buluşturularak etkin bir iletişimin sağlanması olarak özetleniyor.