Madenciler Buca'da anıldı

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, madenlerde yaşamını yitirenlerin anısına düzenlenen anma töreninde, 'Umarım bu tip maden kazaları asla yaşanmaz ve bu acılara sizler sayesinde el ele gönül gönüle vererek sahip çıkmış oluruz' dedi

Buca'da, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Madenci Heykeli'nin önünde düzenlenen törenine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın yanı sıra, Buca Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, Türkiye Maden Mühendisleri Odası üyeleri, muhtarlar ve emek dostu Bucalılar katıldı.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, 'Aramızdan ayrılmalarına rağmen gönlümüzde yer etmiş hayatını ömrünü karanlıklarda geçirmiş o güzel emek dostu insanları anmak için toplandık' dedi.

Madenciliğin emek ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu dile getiren Piriştina, 'Hangi meslek grubu vardır ki her gün evine döndüğünde bugün de ölmediğine, eşine çocuklarına kavuştuğuna sevinir, ertesi gün yine kalbi pır pır atarak 'Acaba bugün de akşamüstü mesai bitip eve dönebilecek miyim, çocuklarımı eşimi görebilecek miyim?' diye düşünerek işe gider?' diye sordu.



Asla yaşanmasın



Piriştina, madencilerin korkularını azaltacak tedbirlerin, önlemlerin alınmamasının maden kazalarını artırdığını belirterek, şunları söyledi: 'Aslında böyle bir emek yoğun işi anarken yüzlerimizin gülümsemesi, avuçlarımızın alkışlamaktan acıması gerekirken maalesef onları kaybettiklerine acılı gözyaşlarıyla bakarak anmak durumunda kalıyoruz. Umarım bu tip maden kazaları asla yaşanmaz ve bu acılara sizler sayesinde el ele gönül gönüle vererek sahip çıkmış oluruz. İnanıyorum ki sizler oldukça, ülkesinin emeklerini sevenler oldukça madencilerimiz ölmeyecek. Başta Soma'da yaşamını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Şunu bilsinler yalnız değiller, Bucalılar emekçiler her zaman onların ve çocuklarının yanında olacak.'

