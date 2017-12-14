Madenciler: Çevre katliamcısı olarak görülmek bizi üzüyor!

Maden sektörünün çevre katliamcısı olarak görülmemesi gerektiğini belirten EBSO Meclis Üyesi ve Ege Madenciler Derneği Başkanı Hakan Ürün, ‘Çevreye karşı olan üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyoruz ama hala daha çevre katliamcısı olarak görülmek bizi üzüyor’ diye konuştu

Ali Budak-

‘Çevre katliamcısı değiliz’

Antalya’da yapılan maden çalıştayında ülkenin yüzde 28,6’sının orman alanı olduğunu konuştuklarını belirten EBSO Meclis Üyesi ve Ege Madenciler Derneği Başkanı Hakan Ürün, ‘Ülkemizin yüzde 28,6’sı orman alanıdır. Yani 78 milyon hektar olan ülkemizin 22,3 milyon hektarı ormanlardan oluşuyor. Bu ormanlık alanlar 1972’de 20 milyon hektarken şu an günümüzde 22,3 milyon hektara ulaşmış ve bu 23 milyon hektar alanın yüzde 12’si orman. Orman dediğim ise ağaçlık alan. Geri kalan yüzde 88 ise makilik alan. Mesela Karşıyaka’ya giderken sağ tafra baktığımızda hiç ağaç olmayan, Atatürk Mahallesinin üst tarafı orman. Ancak 1 tane bile ağaç yok. İşte Türkiye’nin yüzde 88 alanı da bu şekilde. Daha çok bu alanlarda çalışan maden sektörü ise ülkemizde potansiyel çevre katliamcısı olarak görülüyor ama değiliz’ ifadelerini kullandı.

‘Sektörümüz çevreye duyarlı ve üzerine düşeni yapıyor’

Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü’nün yılda 460 milyon lira harcayarak Türkiye çapında ağaçlandırma çalışması yaptığına da dikkat çeken Ürün, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye’de bir yılda ormanlara ağaç ekim için harcanan para 460 milyon lira. Türkiye’de maden sektörünün ormana bir yılda kira olarak ödediği para ise 960 milyon lira. Türkiye’de ormanlık alanlar içinde yapılan madencilik ise tüm ormanlık alanlarımızın binde 2,5. Bu oran çok önemli. Biz sektör olarak Türkiye’deki ormanlık alanlarının sadece binde 2,5’inde faaliyet gösteriyoruz. Ama kira olarak verdiğimiz rakamın büyüklüğüne bakın. Orman Genel Müdürlüğü’ne yıllık yaptığı tüm ağaçlandırma çalışmalarının 2 mislinden fazla para ödüyoruz. Biz bu parayı ödüyoruz ama asıl bizim üzüldüğümüz nokta buna rağmen hala çevre katliamcısı olarak bakılıyoruz. Bu binde 2,5’in yüzde 55’i de daha önce belirttiğim gibi ağaç olmayan bölüm ve o alanda faaliyet gösteriyoruz. Bu bilgileri Orman Genel Müdürlüğü’nün ve bakan verdi. Maden sektörü, çevre katliamcısı değildir. Çevreye duyarlı ve üzerine düşen görevi yapan bir sektördür. Maden cilik Sektörü, geçtiğimiz Kasım ayında Antalya’da ‘Hayatımız Maden’ teması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla ‘Madencilik Çalıştayı’nda bir araya gelmişti. Madencilik Sektörünün tüm taraflarının katılımıyla düzenlenen ‘Madencilik Çalıştayı’nda sektör temsilcileri uzun bir aranın ardından aynı ortamda toplanmış ve sektörle ilgili birçok konu da tartışılmıştı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi ve Ege Madenciler Derneği Başkanı Hakan Ürün de çalıştaya katıldığını ve önemli bilgiler elde ettiğini söyledi. Madencilik sektörünün çevre katliamcısı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Ürün, ‘Orman Genel Müdürlüğü yılda 460 milyon lira harcayarak ağaçlandırma çalışması yapıyor. Maden sektörü ise Türkiye’de ormanlardaki çalışmalarına bir yılda kira olarak 960 milyon lira ödüyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün yıllık yaptığı tüm ağaçlandırma çalışmalarının 2 mislinden fazla kira bedeli ödüyoruz. Buna rağmen çevre katliamcısı olarak görülüyoruz. Bizim asıl üzüldüğümüz nokta da burasıdır’ dedi.Antalya’da yapılan maden çalıştayında ülkenin yüzde 28,6’sının orman alanı olduğunu konuştuklarını belirten EBSO Meclis Üyesi ve Ege Madenciler Derneği Başkanı Hakan Ürün, ‘Ülkemizin yüzde 28,6’sı orman alanıdır. Yani 78 milyon hektar olan ülkemizin 22,3 milyon hektarı ormanlardan oluşuyor. Bu ormanlık alanlar 1972’de 20 milyon hektarken şu an günümüzde 22,3 milyon hektara ulaşmış ve bu 23 milyon hektar alanın yüzde 12’si orman. Orman dediğim ise ağaçlık alan. Geri kalan yüzde 88 ise makilik alan. Mesela Karşıyaka’ya giderken sağ tafra baktığımızda hiç ağaç olmayan, Atatürk Mahallesinin üst tarafı orman. Ancak 1 tane bile ağaç yok. İşte Türkiye’nin yüzde 88 alanı da bu şekilde. Daha çok bu alanlarda çalışan maden sektörü ise ülkemizde potansiyel çevre katliamcısı olarak görülüyor ama değiliz’ ifadelerini kullandı.Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğü’nün yılda 460 milyon lira harcayarak Türkiye çapında ağaçlandırma çalışması yaptığına da dikkat çeken Ürün, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye’de bir yılda ormanlara ağaç ekim için harcanan para 460 milyon lira. Türkiye’de maden sektörünün ormana bir yılda kira olarak ödediği para ise 960 milyon lira. Türkiye’de ormanlık alanlar içinde yapılan madencilik ise tüm ormanlık alanlarımızın binde 2,5. Bu oran çok önemli. Biz sektör olarak Türkiye’deki ormanlık alanlarının sadece binde 2,5’inde faaliyet gösteriyoruz. Ama kira olarak verdiğimiz rakamın büyüklüğüne bakın. Orman Genel Müdürlüğü’ne yıllık yaptığı tüm ağaçlandırma çalışmalarının 2 mislinden fazla para ödüyoruz. Biz bu parayı ödüyoruz ama asıl bizim üzüldüğümüz nokta buna rağmen hala çevre katliamcısı olarak bakılıyoruz. Bu binde 2,5’in yüzde 55’i de daha önce belirttiğim gibi ağaç olmayan bölüm ve o alanda faaliyet gösteriyoruz. Bu bilgileri Orman Genel Müdürlüğü’nün ve bakan verdi. Maden sektörü, çevre katliamcısı değildir. Çevreye duyarlı ve üzerine düşen görevi yapan bir sektördür.