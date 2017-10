Mahalle mahalle gezen Başkan Atila, sorunları dinliyor

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, vatandaşların beklenti, talep ve sorunlarını yaşadıkları mahallelerde kendilerinden dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Mahalle muhtarlarıyla birlikte yerinde incelemeler yapan Atila; Altındağ Bölgesi’nde bulunan Koşukavak ve Birlik Mahallesi Muhtarlıklarını ziyaret etti. Ardından mahallelerde gezerek vatandaşlarla da sohbet etti

İnsan odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışan Bornova Belediyesi vatandaşların sorunlarını çözüp beklentileri doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana mahallelerdeki sorunları yerinde görüp vatandaşların beklenti ve şikayetlerini birebir dinlemeyi tercih eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da ilçede yaşayanlarla mahalle gezileri aracılığıyla sürekli biraraya geliyor. Son olarak Altındağ’da bulunan Koşukavak ve Birlik Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Olgun Atila, Koşukavak Mahalle Muhtarı Necattin Yılmaz ve Birlik Mahallesi Muhtarı Sami Akdağ’dan bilgi aldı. Kahvehaneler ve sokaklarda mahallelilerle görüşerek sohbet etti.



Bornova Belediyesi’nin Proje – Tanıtım ekibi de Başkan Atila ile birlikte alandaydı. Vatandaşlara beklentileri konusunda anket yapıldı. Gelen isteklerde tek tek not edildi.





Muhtarlardan teşekkür



Başkan Olgun Atila’nın mahallerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koşukavak Mahalle Muhtarı Necattin Yılmaz, “Belediyemiz her türlü beklentimizi karşılıyor. Başta Başkanımız Olgun Atila olmak üzere tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bizler vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Başkanımız da mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarımızın isteklerini dinledi” dedi.





Bornova Belediyesi’ne mahallelerinde yapılan çalışmalar için teşekkür eden Birlik Mahallesi Muhtarı Sami Akdağ, “Başkanımız Olgun Atila ile her zaman içiçe çalışıyoruz. Mahalle de yaşanan sorunlar ile ilgili birlikte hareket ediyoruz. Bu güne kadar istediğimiz projelerin çoğu gerçekleşti. Başkanımız mahallemize gelerek vatandaşlarımızı da birebir dinliyor. Kendisine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.



Her mahalleye eşit hizmet



Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Çakmakçı ise, 45 mahalleye eşit hizmet ilkesi ile çalışan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya mahallelere yapılan hizmetler için teşekkür etti. Çakmakçı, “Belediye Başkanız Olgun Atila, mahalle muhtarlarımızı ziyaret ederek sorunları yerinde dinliyor. Mahallelerde dolaşarak vatandaşlarla sohbet ediyor. Onların isteklerini dinliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi



Bornova’nın tüm mahallelerine eşit hizmet götürmek ve vatandaşların öncelikli isteklerini yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ‘Temel hedefimiz ve çalışma anlayışımız insan odaklı belediyecilik. Bunu ortak akıl ilkemizle birleştirerek insanımız ne istiyorsa o hizmeti vermek için mücadele ediyoruz. Bu nedenle de Bornovalılarla her fırsatta biraraya gelmeyi, beklentilerini dinlemeyi çok önemsiyoruz” dedi.